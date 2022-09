Red Bull Hardline: Das sind die besten Runs der Hardline-Geschichte

Seit 2014 findet das Event regelmässig in Wales statt. Die Teilnehmer setzen sich eine Woche lang mit dem Track auseinander, um den notwendigen Grip zu finden, bevor die Auseinandersetzung im Downhill-Rennen am Sonntag ihren Höhepunkt findet. In jedem Jahr entwickelt sich die Strecke weiter, die Bedingungen verändern sich und neue Lines müssen einstudiert und wieder verworfen werden, um beim Rennen die bestmögliche Performance abrufen zu können.