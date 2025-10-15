Diese Pros solltest du bei Red Bull Home Ground im Auge behalten

Willkommen im Großstadtdschungel: New York City ist das Ziel für das Red Bull Home Ground 2025 , das vom 13. bis 16. November stattfindet. Mit Teams und Spielern aus aller Welt, die in die Metropole strömen, sind spektakuläre Matches garantiert, wenn die besten der Welt um Ruhm und Trophäen kämpfen.

Von den amtierenden Champions T1 über die nordamerikanischen Giganten G2 Esports und Sentinels bis hin zu Europas kampfstarkem Fnatic – es gibt viele Teams, auf die man achten sollte. Und mehrere Einzelspieler sind in der Lage, jederzeit das Spiel zu drehen. Von punktgenauer Präzision über ausgeklügelte Strategien bis hin zu perfekter Agentenbeherrschung und Kartenkontrolle – behaltet diese herausragenden Profis im Auge.

01 Fnatic – kaajak

kaajak ist ein Anker für die Offensive von Fnatic © Colin Young-Wolff / Riot Games

Mit zwei zweiten Plätzen in diesem Jahr – bei den VALORANT Masters Toronto und dem Esports World Cup – sowie dem ersten Platz beim VCT EMEA Stage 1, hat Fnatics 21-jähriger polnischer Star Kajetan „kaajak“ Haremski die Wettbewerbe aufgemischt und jedes Mal beeindruckende Fähigkeiten gezeigt.

Der Yoru-Main beweist eine bemerkenswerte Vielseitigkeit über verschiedene Agenten hinweg und hat in seinem Rookie-Jahr einen starken Start hingelegt: Mit einem KDA von 1,34 während des VCT EMEA Stage 2 zeigte er sich als gefährlicher Fragger, der am Leben bleibt und das Momentum aufrechterhält. Bei den VALORANT Champions 2025 in Paris bewies er seine Nervenstärke und war im großen Finale Fnatic’s bester Spieler. Mit hervorragender Energie, präzisem Aim, cleverem Utility-Einsatz und auffälligen Spielzügen ist kaajak ein aufstrebender Star, auf den man bei diesem Turnier besonders achten sollte.

02 G2 Esports – jawgemo

G2 Esports zieht in das Main Event ein. © Marius Faulhaber

Alexander „jawgemo“ Mor von G2 Esports war ein entscheidender Bestandteil der Saison 2025 des Teams und trug maßgeblich dazu bei, G2 an die Spitze der VCT Americas Stage 2 zu führen. Mit einer Platzierung unter den besten acht Spielern der Stage 2 – basierend auf dem Average Combat Score pro Karte – hat jawgemo gezeigt, dass er einer der konstantesten Spieler von G2 ist. Seine spektakulären Spielzüge und sein unverwechselbarer Stil machen ihn zudem unglaublich unterhaltsam anzusehen.

Mit ausgeprägtem Können auf Yoru, Raze und Neon, kombiniert mit präzisem Aim und taktischem Verständnis, gelingt es jawgemo immer wieder, scheinbar verlorene Runden zu drehen und entscheidende Clutch-Plays sowie Aces zu liefern, wenn das Team mit dem Rücken zur Wand steht.

03 T1 – DH

Kang 'DH' Dong-ho © Adela Sznajder / Riot Games

T1 s Kang „DH“ Dong-ho hat eine beeindruckende Saison hinter sich und ist definitiv ein Talent, auf das man beim diesjährigen Red Bull Home Ground achten sollte. Der ehemalige T1 Academy-Spieler gab Anfang dieses Jahres sein Debüt für das Hauptteam von T1 und hat bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit einer positiven KDA von 1,75 während der VCT Pacific: Stage 2 – der höchsten aller Spieler in der Liga – hat DH gezeigt, dass er sich hervorragend in das T1-Team eingefügt hat und mit dem Druck auf der Bühne umgehen kann.

Auch wenn T1 bei den VALORANT Champions ausgeschieden ist, wird DH zweifellos darauf aus sein, in der VCT Pacific-Saison 2026 erneut Eindruck zu machen und beim Red Bull Home Ground sein Können unter Beweis zu stellen. Und wer weiß: Vielleicht krönt sich T1 ja nach dem Sieg in Berlin vergangenes Jahr zum Titelverteidiger?

04 Sentinels – johnqt

Mohamed 'johnqt' Amine Ouarid © Stefan Wisnosk / Riot Games

Der marokkanische Spieler Mohamed „johnqt“ Amine Ouarid ist seit seinem Einstieg bei Sentinels im Jahr 2023 eine herausragende Erscheinung und hat dem Team die dringend benötigte strategische Stabilität verliehen. Als In-Game-Leader gibt er die Richtung vor, motiviert sein Team mit starken Spielzügen und Taktiken. Mit der höchsten KDA in der VCT 2025: Americas Stage 2, einem beeindruckenden Wert von 1,95, hat er sich als verlässliche und konstante Stütze erwiesen, auf die sich seine Teamkollegen verlassen können.

Das bedeutet allerdings nicht, dass er nicht auch für spektakuläre Spielzüge gut ist: Seine Präzision und Zielgenauigkeit haben für beeindruckende Clutch-Momente und dominante Serien gesorgt, was ihn zu einem Spieler macht, den man unbedingt im Auge behalten sollte.

Die Sentinels haben in ihren Leistungen stark geschwankt. Trotz zahlreicher Star-Verpflichtungen. Doch johnqt war stets die verlässliche Konstante, auf die sie bauen konnten. Und man kann sicher sein: Auch beim Red Bull Home Ground wird er wieder der Fels in der Brandung für sein Team sein.

Mehr über Red Bull Home Ground 2025 erfährst du auf redbull.com/homeground