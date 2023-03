Die Schweizer Skilegende William Besse (55) gewann insgesamt vier Weltcup-Abfahrten, darunter das legendäre Lauberhorn im Jahr 1994, vor einer Rekordmenge. «Es ist etwas ganz Besonderes, zuhause zu gewinnen. Ich erinnere mich noch heute gerne daran», erzählt er uns. Am 15. April macht der Walliser sein Comeback auf der Skibühne. Und zwar in der Rolle des Pistenchefs für den Homerun in Verbier, das Ski- und Snowboardrennen, bei dem mehrere hundert Teilnehmer:innen die berühmte Attelas Piste hinunterbrettern. William freut sich darauf. «Ich habe vor ein paar Jahren eine ähnlich spezielle Abfahrt mitorganisiert mit den grossen Buckeln des Pas-de-Chavanette in Champéry. Das war ein Riesenspass, richtig lustig.»

