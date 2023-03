Red Bull Itemania 2023: Team Inferno dominieren die Lanes

Red Bull Itemania ist League of Legends mit einer besonderen Herausforderung. Denn hier treffen zwei Teams aufeinander, die zwar wie gewohnt ihre Champs auf die Lanes schicken, jedoch deren Items nicht nach Belieben kaufen dürfen.

Vor einem Game werden vorgefertigte Itempakete in einer Verlosung gezogen und unter den Teams verteilt. Diese müssen nun festlegen, welcher Spieler welche Buffs erhält – jede Menge Strategie und Tüftelei, noch bevor das Match überhaupt beginnt! Dieses Handicap in einen Vorteil zu verwandeln und die Mannschaft zum Sieg zu führen, ist der besondere Twist von Red Bull Itemania.

01 Die Favoriten der Community

Welche Orgas zum Event eingeladen wurde, durfte die Schweizer Esport Community direkt entscheiden. Zunächst wurden vier Slots via Discord Voting vergeben, die letzte Organisation musste sich dann mittels Qualifier den Weg in die Red Bull Gaming World by AMD erkämpfen. Diese fünf Vereine durften die insgesamt 10 Spieler stellen:

Team BDS

Lostik

Phoenyx

Dive

mYinsanity

02 Showdown in der Red Bull Gaming World by AMD

Am 25. März war es dann soweit. In der neu gestalteten Red Bull Gaming World by AMD in Luzern trafen die beiden Mannschaften in Form von Team Inferno und Team Ocean aufeinander. Auf dem Papier ein ausgeglichenes Matchup zwischen den talentiertesten Spielern der ganzen Schweiz. Doch es kam anders, als erwartet.

Game #1

Beide Teams gingen mit offenen Karten in das erste Matchup und Banns wurden nach Bauchgefühl gesetzt. Mit Champs wie Vi, Brand, Swain und Senna gab es auch keine überraschenden Picks. Sieben Minuten lang herrschte Ruhe in einer ausgeglichenen Laning Phase, doch dann kam es zum First Blood, das Team Inferno einen ersten deutlichen Goldvorsprung verschaffte. Ein verheißungsvoller Spielzug, wie wir später lernen würden.

Um Minute 15 kam es zum Fight um den Drake. In einem 4v4 gelangen Team Ocean gleich 3 Kills, sodass sie den Drachen und das Moment an sich reissen konnten. Alles sah nach einem perfekten Comeback aus.

Doch ab Minute 20 begann der unaufhaltsame Siegeszug von Team Inferno. Pick nach Pick baute man den eigenen Goldvorsprung massiv aus, und das Scoreboard zeigte wenige Momente später schon 8 zu 16 Kills für Team Inferno, das sich ohne Gegenwehr die Infernal Soul und danach den Sieg in Spiel 1 sicherte.

Game #2

Das neue Ruleset von Red Bull Itemania gewährte der Verliererseite dieses Jahr einen Buff. Team Ocean durfte durch einen Reroll ein zusätzliches Paket ziehen und dadurch die Chancen auf bessere Items erhöhen. Mit Target Banns gegen Viktor und Vi versuchten sie ihre Konkurrenten weiter zu schwächen. Diesmal zeigten sich beide Teams viel Respekt, doch Inferno nutzten die frühe Mapkontrolle um sich um Minute 11 den ersten Drake zu sichern und kurz darauf auch das First Blood.

Nach dem verlorenen Drachen standen Team Ocean unter Druck und erarbeiteten sich sogar den Gold Lead, um mit dem besseren Positioning für den zweiten Drake um Minute 17 zu gehen. Team Inferno engagten rechtzeitig, um nicht nur den Drachen zu stehlen, sondern im darauffolgenden Teamfight gleich drei Kills zu landen. Der nächste schwere Schlag für Team Ocean.

Danach wurde das Spiel stark einseitig und mit chirurgischer Präzision erarbeiten sich Team Inferno Tower um Tower und mit einem Vorsprung von 20 Kills ging auch dieses Match an sie.

Game #3

Nach der Pick- und Bannphase standen erneut völlig neue Komps auf beiden Seiten, also war das Match wieder offen. Ein Sieg musste her, wollte Team Ocean in diesem BO5 weiter überleben. Das First Blood ging zwar erneut an Team Inferno, doch Ocean sicherten sich diesmal den ersten Drake und gingen mit mehr Agression in die Teamfights.

Bei Minute 20 stand das Spiel immer noch auf Messers Schneide, beide Teams mit einem Drachen in der Tasche und einem nahezu ausgeglichen Score. Erneut waren Team Ocean bereit, das Spiel an sich zu reissen, doch dann kam es zu einem schwerwiegenden Fehler, der das restliche Spiel besiegeln sollte. Anstatt sich einen sicheren Drake zu beschaffen, ging man in einen Teamfight, schenkte den Gegnern drei Picks und den Drachen als Sahnehäubchen.

Bei Minute 28 kam es erneut zu einem gewichtigen Kampf auf der Midlane, den Team Ocean eingangs zu gewinnen schien, doch Team Inferno zerstreuten ihre Gegner und drehten den Fight. Wenig später kam es zum unvermeidbaren Fall des Nexus und Team Inferno gewannen Red Bull Itemania mit einem dominanten 3:0.

