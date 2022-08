Die Top 3 Runs von Red Bull Joyride 2022

Emil Johansson gewann den Red Bull Joyride erstmals 2019, und seitdem ist der schwedische Slopestyle-King unstoppable! Der mittlerweile achtfache Crankworx-Champion feuerte am Samstagabend ein ganzes Arsenal an Combo-Tricks ab und sicherte sich mit einem astronomischen Score von 94,6 Punkten erneut den Sieg. Ein paar Trickhighlights: Halfcab-Barspin auf dem ersten Step Down, 360 Double-Tailwhip gefolgt von einem Opposite-360-Windshield-Wiper und einem Double-Downside-Whip auf dem Log Jam.

