Red Bull Jukebox: HECHT überrascht mit Deutschrap

Es ist ein wahres Feuerwerk an Überraschungen, das HECHT ihren Fans am Samstagabend in der ausverkauften The Hall in Zürich bietet: Das Publikum darf via Voting mitentscheiden, wie die Show abläuft und welche Songs gespielt werden. So gibt es für die Fans zahlreiche Neuheiten: Eine Rap-Version, eine Streicherensemble-Premiere, ein noch nie gehörter Song auf Hochdeutsch sowie eine innovative und bildstarke LED-Tanzshow.