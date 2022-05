Red Bull My Sounds mit Naomi Lareine

Ihr R’n’B geht direkt ins Herz. Sie besingt in ihrer Musik die Liebe, Beziehungen, aber auch das Loslassen, Mutterliebe und Vorurteile. Ihre Musik lädt ein zum Viben und ihre Texte gehen tief – damit kann sie begeistern. Naomi Lareine ist längst keine Newcomerin mehr. Im Untergrund angefangen, ist sie mittlerweile auf Werbeplakaten zu sehen, spielt Konzerte und ist zu Gast bei grossen Fernsehformaten wie "Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert".

Sonnige Aussichten bei Naomi Lareine © David Hubacher

Dort hat sie gezeigt, dass sie die verschiedensten Musikrichtungen versteht und zu etwas eigenem machen kann. Es stellt sich also die Frage: Welche Musik hört denn jemand wie Naomi Lareine privat? Was sind ihre früheren und aktuellen Lieblingssongs, welches ihre Favoriten aus dem eigenen Repertoire und welchen Schweizer Newcomern sagt sie eine glorreiche Zukunft voraus. Bei Red Bull My Sounds werden genau diese Fragen geklärt.

01 Welche 3 Tracks haben deine Jugend geprägt?

Chris Brown - Yo (Excuse me Miss) Usher - Confession Pt.2 Justin Timberlake - Senorita

Ich habe alle genervt mit meinem Gesang.

Seit sie sich erinnern kann, singt Naomie Lareine . Schon lange und eigentlich auch ständig: "Heute denke ich manchmal, dass ich meine Eltern wohl ziemlich genervt habe mit dem ständigen Singen", lacht sie. Weil ihre Mutter viel R’n’B und Hip-Hop hörte, prägte das nicht nur ihren Musikgeschmack, sondern auch den eigenen Stil von Naomi Lareine. Kein Wunder finden sich unter ihren Jugendhelden Chris Brown, Justin Timberlake und Ushe r. Alle drei grosse Künstler aus dem R’n’B und Hip-Hop, die eine ganze Generation in den 2000er Jahren geprägt haben. Aber eigentlich ist Jugendhelden der falsche Begriff, denn bis heute ist diese Musik ein grosser Bestandteil im Leben der jungen Künstlerin: "Chris Brown, Justin Timberlake und Usher höre ich heute noch täglich, sie sind meine Favourites geblieben".

02 3 Songs, die du liebst - die aber niemand von dir erwarten würde

Orishas - Represent Highly Suspect - Serotonia David Bowie - Golden Years

Papa hat die Musik zuhause jeweils umgeschaltet.

Dank ihrer Mutter entstand bei Naomi Lareine die Liebe zu R’n’B und Hip-Hop. Umso mehr erstaunt es, wenn man in ihrer persönlichen Playlist plötzlich David Bowie mit "Golden Years" entdeckt. Schuld daran ist ihr Vater: "Wenn Papa bestimmen durfte, dann lief andere Musik bei uns Zuhause. Queen zum Beispiel oder eben auch David Bowie. Das hat mich geprägt", erklärt die Zürcherin. Von Genregrenzen aufhalten möchte sie sich aber sowieso nicht. Entscheidend dafür, ob sie sich in einen Song verliebt, sei schlussendlich vor allem auch ihre aktuelle Stimmung.

03 Welche 3 Songs laufen bei dir auf Heavy Rotation?

Tayc - Dodo JVCK James - Love in the Club Jay Z - Show me what you got

Es ist nicht etwas Technisches, sondern mehr ein Feeling.

Musik löst Emotionen aus und Emotionen führen einen zur passenden Musik. Darum ist es bei Naomi Lareine abhängig von ihrer eigenen Stimmung, welche Songs gerade in ihrer Heavy Rotation laufen: "Wenn ich ein wenig melancholisch gestimmt bin, kann es sein, dass ich eher auf einen traurigeren Song abfahre und der dann tagelang in meiner Playlist läuft". Danach falle dieser Song auch nicht mehr so schnell aus ihrer Heavy Rotation raus. Das beweist sie eindrücklich mit Jay-Z und seinem Song "Show me what you got" . Das Lied kommt aus dem Jahr 2006 und läuft bei der Sängerin nach wie vor rauf und runter.

04 Was sind die besten Cover-Versionen aller Zeiten?

Fugees - Killing Me Softly Whitney Houston - I will always love you

Ich mag kraftvolle Texte.

Erstaunlich schnulzig ist die Auswahl der Songs, die Naomi Lareine als die schönsten Coversongs überhaupt bezeichnen würde. Fugees mit "Killing me softly" und Whitney Houston mit einem der berühmtesten Coversongs aller Zeiten "I will always love you" . So romantisch wie sich diese Songauswahl anhört, sei sie aber gar nicht: "Eigentlich bin ich gar nicht mal so schnulzig veranlagt, aber mir gefallen kraftvolle Texte mit tiefem Inhalt", erklärt die Sängerin.

05 Auf welche 3 Tracks bist du besonders stolz?

In love with a Gangster Save you Limitless

Die eigenen Babies liebt man einfach.

Was man selbst kreiert hat, mache einen natürlich stolz. Trotzdem fällt es Naomi Lareine nicht schwer, unter ihren eigenen Songs einige Favoriten herauszustreichen. "In love with a gangster", "Limitless" und "Save you" zählt sie zu ihren persönlichen Lieblingssongs. Vor allem "Save you" hat eine tiefere Bedeutung: "Diesen Song habe ich meiner Mutter gewidmet, darum hat er einen speziellen Platz in meinem Herzen". Das scheinen ihre Fans ähnlich zu sehen, der Song gehört zu ihren erfolgreichsten Releases überhaupt. Trotzdem können einem die eigenen Songs auch mal nerven. Gerade kurz vor einem Release: "Ich kann halt jeweils nicht warten und höre den jeweiligen Song dann schon so viele Male, bevor er wirklich erscheint, dann kann es einem manchmal auch auf den Sack gehen", lacht die Sängerin.

06 Welche 2 Schweizer Musiker haben eine grosse Zukunft vor sich?

Musik von anderen Schweizer Künstlerinnen und Künstlern findet man nicht allzu oft in der Playlist von Naomi Lareine. Vielleicht auch weil ihr eigener Sound eher rar ist in der Schweiz: "Die Art Musik, die mich inspiriert, gibt es nicht allzu oft in der Schweiz. Darum höre ich mich eher ausserhalb der Landesgrenzen um". Sie selbst singt auf Englisch und darum ist es auch nicht weiter verwunderlich, streicht sie bei ihren liebsten Schweizer Newcomern einen englisch rappenden Künstler heraus: "Am2PM spricht perfekt englisch und das gibt mir so einen internationalen Vibe. Ich denke damit kann er es weit schaffen". Ansonsten hofft sie auf eine grosse Karriere von Mykel Costa. Er ist nicht nur einer ihrer hauseigenen Produzenten und mittlerweile sehr gefragt unter Schweizer Künstlern, sondern er releast auch selbst Musik: "An ihm fasziniert mich sein unglaublich gutes Gehör. Das haben viele Musiker nicht in diesem Ausmass. Er ist sehr talentiert".

