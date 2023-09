Red Bull Pool Clash – Alles, was du über den Surf-Event wissen musst

Red Bull Pool Clash Das erste Red Bull Pool Clash in Europa: Die besten Amateur-Surfer und -Surferinnen zelebrieren Wellenpool-Action in einem innovativen und unterhaltsamen Format.

Surfbegeisterte können sich freuen, denn vom 22. bis 23. September 2023 findet in der Alaïa Bay (Sion, VS) der erste Red Bull Pool Clash in Europa statt. Ein Amateur-Surfcontest für Surfer:innen aus dem In- und Ausland, die sich bei perfekten Surfbedingungen und einem entspannten Contest-Format messen wollen. Und ein idealer Treffpunkt, um sich ein Wochenende lang von der Welt des Amateur- und Profisurfens beflügeln zu lassen.

