Red Bull Pool Clash: Behind the Scenes mit Sportdirektor Miky Picon

Red Bull Pool Clash Das erste Red Bull Pool Clash in Europa: Die besten Amateur-Surfer und -Surferinnen zelebrieren Wellenpool-Action in einem innovativen und unterhaltsamen Format.

Vom 23. bis 24. September 2023 findet die zweite Ausgabe des Red Bull Pool Clash in der Alaïa Bay statt. Ein Contest, der sich ausschliesslich an Amateursurfer:innen aus dem In- und Ausland richtet. Im Interview gibt uns der Sportdirektor und ehemalige World Championship Tour-Surfer, Miky Picon, einen Einblick in das neue Format des Contests und verrät, warum es sich für alle Surf-Enthusiast:innen lohnt, bei diesem Event dabei zu sein.