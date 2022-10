20 Jahre Fortschritt: Die Entwicklung der Bikes von Red Bull Rampage

Angefangen hat alles mit einer bunt durchgemischten Gruppe aus Freeridern, die mit ihren einzigartigen Bikes in der Wüste zusammengekommen sind, um das zu machen, was sie am liebsten machen. Heute hat sich daraus ein Event der Weltklasse entwickelt, auf das Athleten ein volles Jahr lang hintrainieren, um bestehen zu können. Insgesamt ist Rampage also gewachsen, doch gibt es daneben vieles, was Bestand hat und das Spektakel in der Wüste von Utah noch heute auszeichnet.

Angefangen hat alles mit einer bunt durchgemischten Gruppe aus Freeridern, die mit ihren einzigartigen Bikes in der Wüste zusammengekommen sind, um das zu machen, was sie am liebsten machen. Heute hat sich daraus ein Event der Weltklasse entwickelt, auf das Athleten ein volles Jahr lang hintrainieren, um bestehen zu können. Insgesamt ist Rampage also gewachsen, doch gibt es daneben vieles, was Bestand hat und das Spektakel in der Wüste von Utah noch heute auszeichnet.

Angefangen hat alles mit einer bunt durchgemischten Gruppe aus Freeridern, die mit ihren einzigartigen Bikes in der Wüste zusammengekommen sind, um das zu machen, was sie am liebsten machen. Heute hat sich daraus ein Event der Weltklasse entwickelt, auf das Athleten ein volles Jahr lang hintrainieren, um bestehen zu können. Insgesamt ist Rampage also gewachsen, doch gibt es daneben vieles, was Bestand hat und das Spektakel in der Wüste von Utah noch heute auszeichnet.

Zwei der größten geometrischen Errungenschaften in den letzten 20 Jahren befinden sich in der vorderen Hälfte des Bikes - der Winkel und der Reach des Steuerrohrs. Der Reach ist der Kreuzungspunkt zwischen Tretlager und dem zentralen Punkt am Steuerrohr, womit sich diese beiden Bereiche stark auf die Fahrposition des Athleten auswirken.

Zwei der größten geometrischen Errungenschaften in den letzten 20 Jahren befinden sich in der vorderen Hälfte des Bikes - der Winkel und der Reach des Steuerrohrs. Der Reach ist der Kreuzungspunkt zwischen Tretlager und dem zentralen Punkt am Steuerrohr, womit sich diese beiden Bereiche stark auf die Fahrposition des Athleten auswirken.

Zwei der größten geometrischen Errungenschaften in den letzten 20 Jahren befinden sich in der vorderen Hälfte des Bikes - der Winkel und der Reach des Steuerrohrs. Der Reach ist der Kreuzungspunkt zwischen Tretlager und dem zentralen Punkt am Steuerrohr, womit sich diese beiden Bereiche stark auf die Fahrposition des Athleten auswirken.