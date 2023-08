Das geschah beim Red Bull Seifenkistenrennen in Bern

21 Jahre nachdem die erste Schweizer Ausgabe des Red Bull Seifenkistenrennens am Aargauerstalden in Bern stattgefunden hatte, kehrte der Event dieses Jahr an die traditionsreiche Location zurück. Bei der vierten Ausgabe des Red Bull Seifenkistenrennens in der Schweiz verfolgten rund 28‘000 Zuschauer, wie die 44 Teams den Hang hinunterrasten.