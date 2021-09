Toplane Tactics

statt. Dabei handelt es sich um ein einzigartiges League of Legends Turnier, bei dem Spieler aus aller Welt im 1v1 gegeneinander antreten, bis in einem internationalen Finale nur noch ein einziger Champion steht.

Bevor die Schweiz einen Vertreter auf die globale Bühne entsenden konnte, musste dieser erst gekürt werden. Dazu duellierten sich, nach längerer Qualifikation, die acht talentiertesten Solo Fighter des Landes beim Schweizer Finale in der Red Bull Gaming World by Logitech G. Wir haben hier die Highlights für euch rausgesucht.

Bevor die Schweiz einen Vertreter auf die globale Bühne entsenden konnte, musste dieser erst gekürt werden. Dazu duellierten sich, nach längerer Qualifikation, die acht talentiertesten Solo Fighter des Landes beim Schweizer Finale in der Red Bull Gaming World by Logitech G. Wir haben hier die Highlights für euch rausgesucht.

Bevor die Schweiz einen Vertreter auf die globale Bühne entsenden konnte, musste dieser erst gekürt werden. Dazu duellierten sich, nach längerer Qualifikation, die acht talentiertesten Solo Fighter des Landes beim Schweizer Finale in der Red Bull Gaming World by Logitech G. Wir haben hier die Highlights für euch rausgesucht.

Bei TITO gegen ZER0 ging es erneut knapp zur Sache. Obwohl ersterer in Führung ging, gelang es ZER0 in Runde 2 der Ausgleich, sodass es zu einem entscheidenden, dritten Game kam. Ausgerechnet mit Tahm Kench gelang der entscheidende Konter gegen TITO auf seiner Tristana, der Chat war amused.

Bei TITO gegen ZER0 ging es erneut knapp zur Sache. Obwohl ersterer in Führung ging, gelang es ZER0 in Runde 2 der Ausgleich, sodass es zu einem entscheidenden, dritten Game kam. Ausgerechnet mit Tahm Kench gelang der entscheidende Konter gegen TITO auf seiner Tristana, der Chat war amused.

Bei TITO gegen ZER0 ging es erneut knapp zur Sache. Obwohl ersterer in Führung ging, gelang es ZER0 in Runde 2 der Ausgleich, sodass es zu einem entscheidenden, dritten Game kam. Ausgerechnet mit Tahm Kench gelang der entscheidende Konter gegen TITO auf seiner Tristana, der Chat war amused.

Beim Aufeinandertreffen zwischen ARNO und KORAKS ging es schon deutlicher zur Sache. Mit einem klaren 2:0 bewies der spätere Finalist, was in ihm und seinem Yone steckte. Im Matchup gegen Teemo gelang es ihm, seinen Gegner mit seinen Flashes zu überrumpeln und im Nahkampf zu besiegen.

Beim Aufeinandertreffen zwischen ARNO und KORAKS ging es schon deutlicher zur Sache. Mit einem klaren 2:0 bewies der spätere Finalist, was in ihm und seinem Yone steckte. Im Matchup gegen Teemo gelang es ihm, seinen Gegner mit seinen Flashes zu überrumpeln und im Nahkampf zu besiegen.

Beim Aufeinandertreffen zwischen ARNO und KORAKS ging es schon deutlicher zur Sache. Mit einem klaren 2:0 bewies der spätere Finalist, was in ihm und seinem Yone steckte. Im Matchup gegen Teemo gelang es ihm, seinen Gegner mit seinen Flashes zu überrumpeln und im Nahkampf zu besiegen.

DJANGO traf in seinem Halbfinale auf das Pokerface 1CEE, der es ihm alles andere als einfach machte. Auf Renekton kam DJANGO nach dem Angriff seines Gegners zuerst mit dem Schrecken davon, doch 1CEE besiegelte kurz darauf das erste Duell. Beinahe hätte sich DJANGO den Ausgleich gesichert, doch etwas zu viel Selbstvertrauen sorgten dafür, dass er geradewegs in den feindlichen Tower lief.

DJANGO traf in seinem Halbfinale auf das Pokerface 1CEE, der es ihm alles andere als einfach machte. Auf Renekton kam DJANGO nach dem Angriff seines Gegners zuerst mit dem Schrecken davon, doch 1CEE besiegelte kurz darauf das erste Duell. Beinahe hätte sich DJANGO den Ausgleich gesichert, doch etwas zu viel Selbstvertrauen sorgten dafür, dass er geradewegs in den feindlichen Tower lief.

DJANGO traf in seinem Halbfinale auf das Pokerface 1CEE, der es ihm alles andere als einfach machte. Auf Renekton kam DJANGO nach dem Angriff seines Gegners zuerst mit dem Schrecken davon, doch 1CEE besiegelte kurz darauf das erste Duell. Beinahe hätte sich DJANGO den Ausgleich gesichert, doch etwas zu viel Selbstvertrauen sorgten dafür, dass er geradewegs in den feindlichen Tower lief.