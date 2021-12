Alles, was du zu den Red Bull Solo Q World Finals wissen musst

Red Bull Solo Q Red Bull Solo Q is back for another tournament …

treten gegeneinander an und kämpfen um den begehrten Weltmeistertitel. Dieses legendäre Event findet am 4. und 5. Dezember in der BMW Welt in München statt. Nach einem 9 Monate langem Turnier wird dort eine Siegerin oder ein Sieger gekürt.

Zum besten League of Legends-Player der Welt im 1v1-Modus gekrönt zu werden, ist der Traum der 20 Athletinnen und Athleten, die noch im Rennen sind. Das Abenteuer begann für sie bereits im März bei den nationalen Ausscheidungen. In diesen Qualifikationsspielen wurden die besten Gamer aus jedem Land gekürt. Die Qualifikation wurde anhand des Win/Loss-Verhältnisses entschieden. Nach zahlreichen epischen Matches traten die Siegerinnen und Sieger dann in den Regionalfinals am 13. und 14. November gegeneinander an.

Zum besten League of Legends-Player der Welt im 1v1-Modus gekrönt zu werden, ist der Traum der 20 Athletinnen und Athleten, die noch im Rennen sind. Das Abenteuer begann für sie bereits im März bei den nationalen Ausscheidungen. In diesen Qualifikationsspielen wurden die besten Gamer aus jedem Land gekürt. Die Qualifikation wurde anhand des Win/Loss-Verhältnisses entschieden. Nach zahlreichen epischen Matches traten die Siegerinnen und Sieger dann in den Regionalfinals am 13. und 14. November gegeneinander an.

Zum besten League of Legends-Player der Welt im 1v1-Modus gekrönt zu werden, ist der Traum der 20 Athletinnen und Athleten, die noch im Rennen sind. Das Abenteuer begann für sie bereits im März bei den nationalen Ausscheidungen. In diesen Qualifikationsspielen wurden die besten Gamer aus jedem Land gekürt. Die Qualifikation wurde anhand des Win/Loss-Verhältnisses entschieden. Nach zahlreichen epischen Matches traten die Siegerinnen und Sieger dann in den Regionalfinals am 13. und 14. November gegeneinander an.

In die World Finals schafften es also nur die Besten der Besten. Neben diesen traditionellen Qualifikationsrunden wurden auch die International Qualifiers Online ausgetragen. Dieser Modus war speziell für diejenigen Länder gedacht, die keine eigenen nationalen Ausscheidungen organisieren konnten. Die Siegerinnen und Sieger qualifizierten sich direkt für die World Finals.

In die World Finals schafften es also nur die Besten der Besten. Neben diesen traditionellen Qualifikationsrunden wurden auch die International Qualifiers Online ausgetragen. Dieser Modus war speziell für diejenigen Länder gedacht, die keine eigenen nationalen Ausscheidungen organisieren konnten. Die Siegerinnen und Sieger qualifizierten sich direkt für die World Finals.

In die World Finals schafften es also nur die Besten der Besten. Neben diesen traditionellen Qualifikationsrunden wurden auch die International Qualifiers Online ausgetragen. Dieser Modus war speziell für diejenigen Länder gedacht, die keine eigenen nationalen Ausscheidungen organisieren konnten. Die Siegerinnen und Sieger qualifizierten sich direkt für die World Finals.

in der Northern League of Legends Championship. Seine Leistung im 1v1 hat ihm geholfen, seinen Lebenstraum zu verwirklichen: „Es war schon immer mein Traum, Schweden als Spieler repräsentieren zu können – sei es im Fußball, im Tischtennis oder als eSportler. Ich liebe es, ein Trikot mit den Farben meines Landes und meinem Namen darauf zu tragen.“ Red Bull Solo Q zieht jedes Jahr mehr Teilnehmende an. Sich einen Platz unter den besten 20 zu ergattern, ist aber für alle Gamer eine riesige Herausforderung.