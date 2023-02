Red Bull SoundClash: Die besten Momente der Show von Danitsa & Di-Meh!

Red Bull SoundClash: Danitsa vs Di-Meh Es ist Hip-Hop, es ist Entertainment. Es ist eine Show. Am 11. Februar 2023 findet das innovative & interaktive Musik-Battle Red Bull SoundClash Danitsa vs Di-Meh statt.

Samstag, 11. Februar, 20:30 Uhr. Nach monatelangem Warten empfängt die Arena Genf zwei Grössen der Genfer Hip-Hop-Szene: Danitsa vs. Di-Meh. Für diesen Anlass hat die legendäre Konzerthalle zwei Bühnen eingerichtet, die sich gegenüberstehen: blau für die Sängerin, rot für den Rapper. In der Mitte führt der Mcee Tony PS durch den Abend, unterstützt von DJ Mulah an den Plattentellern. Im Graben stehen 1200 Zuschauer, die entschlossen sind, so laut wie möglich zu sein, um ihren Favorit zu unterstützen. Wir haben die besten Momente des ersten Red Bull SoundClash in der Romandie für dich zusammengefasst.

Unter den verschiedenen Runden, von denen eine origineller war als die andere, war das Takeover der eigentliche Beginn des musikalischen Wettstreits zwischen den beiden Künstlern. Das Prinzip ist einfach: Jeder singt sein eigenes Lied, und nach der Hälfte des Liedes ist der Gegner an der Reihe, um das Lied nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Man muss also die Klänge vorher gut auswählen, um den anderen zu zwingen, aus seiner Komfortzone auszubrechen.

