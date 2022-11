Ausbruch geglückt! 4 Gamer meistern die Challenges von Red Bull UnEverse

In einer Parallelwelt geht das Salz zu Neige, weswegen vier Gamer:innen von der Erde durch ein Portal entführt werden. Ziel ist es, sie unendlich oft in Spielen zu besiegen, um so an den wertvollen Rohstoff zu gelangen, denn jeder weiss: Wenn Gamer verlieren, werden sie salty!

T-Ronimo, Eric, Geo Cadiias und Lana Bante planen ihre Rückkehr in unsere Welt, doch zwischen ihnen und dem Ausgang warten acht Bösewichte, die Enforcer. Diese müssen zuerst in mehreren Stationen besiegt werden, damit die Flucht gelingen kann.

Selbstverständlich konnten die Esportler das nicht einfach so im Raum stehen lassen und gaben alles auf den verrückten Kursen von Mario Kart 8. Auch diesmal war Unterstützung aus dem Publikum gegeben, dennoch ging der Punkt an die Bösewichte aus der Salzwelt.

