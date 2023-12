Red Bull UnEverse: Erneuter Sieg für die Defender!

Doch die Verteidiger unserer Erde, ihrerseits Qualifikant:innen des HeroFest 2023, waren mehr als nur vorbereitet. Gut so, denn sowohl ihre Vielseitigkeit, als auch ihr Durchhaltevermögen wurden an diesem Tag auf die Probe gestellt. Duck Game, ein Fortnite-Parcours, Gang Beasts, Hotshot Racing und Boomerang Fu standen auf dem Programm. In drei der fünf wahnwitzig-absurden Games behielten sie die Oberhand und gingen mit breiter Brust ins Finale.

