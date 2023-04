Red Bull Unlocked: 3. Ausgabe des erfolgreichen Schweizer Nightlife-Events

Red Bull Unlocked Zürich hat das Zürcher Nachtleben auf spektakuläre Art und Weise aufgemischt. Die dritte Ausgabe des erfolgreichen Schweizer Nightlife-Events fand vom Donnerstag, 20. April, bis Samstag, 22. April, an der Kalendergasse 1 statt. Dieses Jahr versammelten sich mehr als zehn renommierte Zürcher Clubs und Bars unter einem Dach für drei Nächte voller unvergesslicher Erlebnisse. Zu den teilnehmenden Lokalen gehörten das Bagatelle, Bellevue, Hive, Jade, Kaufleuten, Klaus, Le Petit Prince, Old Fashion, Olé Olé, Restlezz, Samigo und Talacker. Natürlich war das Wochenende gespickt mit einigen Überraschungen für die Partygänger: Wer eine kurze Pause brauchte, konnte sich in ein Bällebad legen und in Kindheitserinnerungen schwelgen. Vergnügung boten auch mehrere Pingpong-Tische und die ganz mutigen konnten sich direkt vor Ort ein Tattoo stechen lassen.