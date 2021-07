Was macht man 9.5 Stunden in der Luft?

erfordert einiges an Planung und Vorbereitung, neben den Qualifikationsvoraussetzungen. In einem Rennen wie diesem, wo es darum geht, große Entfernungen zurückzulegen, lautet die goldene Regel: Je mehr Zeit du in der Luft verbringst, umso schneller bist du (meistens). Jeder Start und jede Landung ist ein Zeitverlust und Bergwandern erst recht. Piloten tun in der Regel alles, um in der Luft zu bleiben (in der Gleitschirmszene als „Scratching“ bekannt) und nicht zu landen, was bedeuten würde, den Gleitschirm zu packen, zu einem anderen Start zu gehen...

Bei klarem Himmel, hohem Wolkenstand und Auftrieb möchte man so lange und so weit wie möglich fliegen. Auch wenn du aus irgendeinem Grund landen musst, wiegt keiner dieser Gründe so schwer wie die Entfernung, die man in der Luft zurücklegt. Das kann unter Umständen acht, neun oder sogar mehr Stunden im Cockpit bedeuten. (Ja, Gleitschirmflieger haben, ebenso wie ein Flugzeug, ein „Cockpit“ – hier sitzen und lenken die Piloten und beobachten ihre Instrumente.)

Das Packen ist ein enorm wichtiger Teil des Hike-and-Flys. Vor dem Start werden die nicht benötigten Dinge – wie beispielsweise ein Schlafsack oder Kissen – hinten am Gleitschirmgeschirr verstaut, wo sie bei einer rauen Landung als Polster fungieren. Die Dinge, die man braucht (wie Essen und Wasser) kommen nach vorn. Instrumente wie der Variometer und ein Tablet mit Karten werden ins „Flugdeck“ gepackt, den Bereich vor dem Piloten. Oh... und da man nicht weiß, wann es wieder an Land geht, sollte man auf keinen Fall das Katheterkondom vergessen oder die Windel oder was auch immer man verwendet, um Körperflüssigkeiten in der Luft loszuwerden.

