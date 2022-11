Auch der Starttermin für das ultimative Hike-and-Fly Rennen ist ebenfalls bestätigt. Während der eintägige Prolog am 15. Juni 2023 stattfindet, beginnt das Hauptrennen am Sonntag, den 18. Juni, und endet knapp zwei Wochen später am Freitag, den 30. Juni 2023. Dann ist es 20 Jahre her, dass der Start der allerersten Ausgabe von Red Bull X-Alps am österreichischen Dachstein stattfand und damit auch das Phänomen der Hike-and-Fly Rennen begonnen hat. „Wir freuen uns sehr, den Starttermin für das nächste Jahr bekanntzugeben und mit der Auswahl der Athleten für das Rennen 2023 zu beginnen“, sagt Red Bull X-Alps Mitbegründer Ulrich Grill. „Ein Start im Juni ist ideal für das Rennen“, fügt er hinzu. „Dass es im Hochsommer so lange hell ist, ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Dadurch können die Athleten grössere Distanzen bei Tageslicht zurücklegen, egal ob sie in den Bergen wandern oder mit dem Gleitschirm fliegen.“