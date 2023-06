Höhe x Distanz = Euphorie: Alles, was du über Red Bull X-Alps wissen musst

Auch das Hauptrennen startet erstmals in Kitzbühel/Kirchberg, beginnend am 11. Juni. Es endet am 23. Juni in Zell am See. Im Laufe der 12 Tage führt der Weg die Athleten durch Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich und Italien, wo sie ganze 15 Turnpoints passieren müssen. Diese kamen bereits in früheren X-Alps-Austragungen zum Einsatz, womit sie den Teilnehmern bekannt sind. Nur der

wurde 2023 neu integriert. Alle Details zur Route findest du

.