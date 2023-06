Red Bull X-Alps - «Eine Mischung aus Anspannung, Nervosität und Vorfreude»

Wenn ich ans Rennen denke, erfüllt mich das mit einer Mischung aus Anspannung, Nervosität und Vorfreude. Die Vorfreude überwiegt – nicht zuletzt deshalb, weil die Route diesmal durchs Berner Oberland führt, durch Frutigen, am Niesen vorbei – also durch die Gegend, in der ich aufgewachsen bin und die ich kenne wie meine Hosentasche. Natürlich freue mich mich auch darauf, in dieser Gegend viele Leute anzutreffen, die ich kenne. Allerdings hat der hochalpine Raum seine Tücken: Über etwa 2500 Metern liegt noch extrem viel Schnee, was das Überqueren eines Passes unter Umständen ansprcuhsvoll bis gefährlich machen kann.

