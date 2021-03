Patrick von Känel: "Der Mont Blanc – das ist eine riesige Herausforderung!"

"Zur Jubiläumsausgabe – dieses Jahr findet das 10. Red Bull X-Alps statt – haben sich die Organisatoren etwas Spezielles einfallen lassen. Man hörte schon im Vorfeld, dass es im Hinblick auf die Route grosse Änderungen geben werde. Deshalb warteten wir mit einer gewissen Anspannung auf die Veröffentlichung – ich bin gerade mit meinem Team im Tessin beim Trainieren, also waren wir alle zusammen, als am 16. März am späten Vormittag die Route bekannt gegeben wurde.

Dieser Route müssen sich die Teilnehmer des Red Bull X-Alps 2021 stellen. © zooom

Der erste Teil ist bekanntes Terrain: Der Start ist traditionell in Salzburg. Doch hiess es bisher „vom Gletscher ans Meer“, über den Alpenhauptkamm bis hinunter nach Monaco, ist das Ziel dieses Jahr Zell am See.

"Mont Blanc und retour" ist die Devise

Im ersten Moment fand ich das ein wenig schade. Monaco ist von den Emotionen her sehr speziell, auch die Landung auf dem Meer hat etwas Magisches. Aber dann haben wir realisiert, dass die neue Streckenführung durchaus auch Vorteile hat. Die Wanderwege in der Gegend von Monaco sind nicht so super, es gibt viel dichtes Gebüsch, wo man kaum durchkommt. Dieser mühsame Teil ist jetzt weg. Dennoch ist die neue Route extrem anspruchsvoll. Besonders die Gegend um den Mont Blanc . Wenn die Bedingungen dort schlecht sind, wird es rasch schwierig.

Tour de Mont Blanc © Mattias Fredrikson/Red Bull Content Pool

Der Start ist also wie gehabt in Salzburg . Auch der erste Streckenabschnitt, über Wagrain, Kitzbühel bis hin zu Achental im Chiemgau , ähnelt der Route von 2019 stark.

Eine Herausforderung für sich: der Prolog am 17. Juni in Salzburg © zooom

Die erste grosse Änderung kommt nach dem Turnpoint Achental . Die Gegend Richtung Lermoos ist hügelig oder teils auch flach. Dies ist der Thermik her sicher nicht einfach zu fliegen. Der Streckenteil vom Achental nach Lermoss wird also sicher schon mal eine Herausforderung. Von Lermoos geht es weiter in die Schweiz, zum Säntis . Ich freue mich extrem, dass dieses Jahr gut ein Viertel der Route in der Schweiz ist. Vom Säntis aus geht es weiter ins Wallis, über Fiesch bis hin zum Dent Roche auf der französische Seite des Genfersees.

Und dann kommt eben der Mont Blanc , um den die Route herumführt. Wenn das Wetter gut ist, ist das eine Sache von Stunden. Wenn das Wetter schlecht ist, kann man da Tage verlieren. Da braucht man nicht das sprichwörtliche Quäntchen Glück, sondern gleich kiloweise davon, dass man da zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und hoffentlich rundum fliegen kann, weil man dann wenig Höhenmeter macht und sehr viel Energie sparen kann.

Rückweg über Graubünden und Norditalien

Auf dem Retourweg liegt dann der Piz Palü in Graubünden . Das wird sicher auch nicht ganz einfach, weil in den Walliser Südtälern viele hohe Berge sind. Die Ideallinie geht übers Matterhorn und das Monterosa-Massiv . Das ist alles in der Viertausender-Gegend, da spaziert man nicht einfach mal so locker drüber.

Das Matterhorn liegt auf der Ideallinie - ist aber alles andere als einfach © Red Bull

Die Gegend um den Kronplatz , der die nächste Etappe markiert, kenne ich vom letzten Mal. Anschliessend kommt die Schlussetappe, vom Kronplatz zurück nach Zell am See . Wenn man fliegen kann, sollte das auch keine problematische Teilstrecke sein. Zu unserer Freude enden die Red Bull X-Alps 2021 wie auch schon die Jahre zuvor mit einer Landung auf einem Floss. Einfach, dass in Zell am See das Wasser sicherlich bisschen kälter ist als in Monaco.

Ziel: dieses Jahr landen die Teilnehmer im malerischen Zell am See © Faistauer Photography

Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Wir sind nun im Team daran, die Route Stück für Stück zu analysieren. Was ist der Plan A, welches der Plan B? Was machen wir bei diesem Wetter, was bei jenem? Wir schauen uns Flüge an, die in diesen Regionen schon gemacht worden sind: Welche Strecke haben andere gewählt? Da gibt es mittlerweile viele nützliche Tools im Internet. Zum Analysieren der Passübergänge verwenden wir Google Earth. Es hilft auch, wenn man die Strecke im Kopf hat, weil man dann im Rennen auch weiss, was kommt, wenn man nicht über den nächsten Berg sieht.

Voller Fokus auf den Mega-Event: Patrick freut sich auf die Herausforderung © Chicshot Photographie

Das Rennen dauert 12 Tage – und die Route ist 1238 km lang , das sind 100 km mehr als letztes Jahr. Man muss also einen Tagesschnitt von mehr als 100 km zurücklegen, wenn man in 12 Tagen ins Ziel kommen will. Das ist nicht unmöglich, aber doch sehr sportlich. Man ist auf schöne, fliegbare Tage angewiesen. Zu Fuss ist man einfach viel langsamer. An einem Tag zu Fuss schafft man maximal 70-80 Kilometer, während an einem sehr guten Flugtag bis zu 300 Kilometer drinliegen.