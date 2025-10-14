01 Von wem werden sie geliefert?

Von Pirelli, und das seit 2011. Doch in den Anfangszeiten der Formel 1 waren vier Hersteller bei den Grand Prix vertreten: Dunlop, Pirelli, Englebert und Firestone. Später kamen weitere in die Boxengasse, darunter Michelin und Bridgestone, die sich Anfang der 2000er Jahre auf den Rennstrecken einen regelrechten Reifenkampf lieferten.

02 Warum gibt es mehrere Reifentypen?

Weil es tatsächlich mehrere gibt. Genau sieben: fünf Slicks für trockene Bedingungen und zwei Regenreifentypen.

Slick-Reifen

Es gibt fünf Slick-Mischungen für trockene Bedingungen. Jede ist mit einem Code von C1 bis C5 versehen. Der C1 ist der härteste, er baut sich am langsamsten ab, verschlechtert jedoch die Performance des Autos, da er länger zum Aufwärmen braucht.

Der C5, der weichste, erwärmt sich besonders schnell und bietet perfekten Grip auf der Strecke, was dem Auto erlaubt, schneller zu fahren. Aus diesen fünf Mischungen wählt Pirelli für jedes Grand-Prix-Wochenende nur drei aus. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab (wie Streckenlayout, Streckentemperatur, erforderlicher aerodynamischer Abtrieb).

Regenreifen

Bei den beiden Arten von Regenreifen, die Rillen haben, um das Wasser von der Strecke abzuleiten, unterscheidet man zwischen Intermediates, die bei wechselhaften Wetterbedingungen oder auf abtrocknender Strecke verwendet werden, und den „Full Wets“, die bei besonders schwierigen Wetterverhältnissen zum Einsatz kommen. Letztere sind dafür konzipiert, möglichst viel Wasser zu verdrängen, um Aquaplaning zu vermeiden. Im Jahr 2021 in Spa-Francorchamps haben die Monopostos ihre Regenreifen nie abgelegt.

Reifen, die dafür gemacht sind, Wasser von der Strecke abzuleiten © Red Bull Content Pool

03 Warum sind sie farbig?

Damit das Publikum und die Zuschauer wissen, welche Reifentypen auf den Autos montiert sind. Auch wenn es tatsächlich sieben Gummitypen gibt, existieren nur fünf Farben, um sie zu unterscheiden: Zwei für die Regenreifen (Intermediates in Grün und Full Wets in Blau) und drei für die Slicks (Weiss, Gelb und Rot).

Die härtesten Reifen, C1 und C2, sind weiss, der C3 ist gelb, schliesslich sind die weichsten, C4 und C5, rot, wobei sich C1 und C5 durch das Fehlen farbiger Streifen voneinander unterscheiden. Kommen Sie noch mit?

04 Wie viele Reifen werden den Teams zur Verfügung gestellt?

Das kommt darauf an. Das FIA-Reglement schreibt den Fahrern vor, bei einem Rennen auf trockener Strecke mindestens zwei verschiedene Slick-Mischungen zu verwenden.

Bei einem Sprint-Qualifying-Wochenende oder bei einem Rennen auf nasser Strecke ist jedoch kein Reifenwechsel vorgeschrieben.

Im Jahr 2022 fuhr Esteban Ocon zum Beispiel beim Grossen Preis der Türkei über die Ziellinie, ohne auch nur einmal die Reifen gewechselt zu haben.

05 Die letzten Entwicklungen

Ab dieser Saison hat die FIA beschlossen, zwei Boxenstopps in Monaco mit mindestens zwei Reifenmischungen vorzuschreiben, um die Show auf diesem Stadtkurs zu fördern.

18-Zoll-Reifen für 2022 © Red Bull Content Pool

06 Warum werden sie in Hüllen aufbewahrt?

Um warm zu bleiben. Der Gummi eines Reifens haftet nämlich besser am Asphalt, wenn er warm ist. Deshalb wärmen die Fahrer die Reifen während der Formationsrunden durch Zickzackfahren auf der Strecke auf.

Diese Hüllen sorgen dafür, dass die Temperatur stabil bei 30 °C bleibt. Wenige Sekunden vor dem Aufziehen werden sie auf maximal 70 °C aufgeheizt.

Im Rennen funktionieren weiche Reifen (C5) gut zwischen 85 und 115 °C. Die ideale Temperatur für die härtesten Reifen (C1) liegt zwischen 110 und 140 °C.

07 Wie gross sind sie?

Seit Beginn der Saison 2022 haben die Reifen von 13 auf 18 Zoll Durchmesser zugelegt, was einer Höhe von 45,72 cm entspricht. In der Breite messen sie nun 24,5 cm vorne und 32,5 cm hinten.

08 Wie viel wiegen sie?

Insgesamt wiegt ein Reifen samt Felge, Radkappe und Sensoren 18 kg vorne und 21 kg hinten.

Seit 2019 sind die Reifen besonders glänzend © Red Bull Content Pool

09 Wie lange halten sie?

Wie man sich denken kann, sind F1-Reifen auf Leistung und nicht auf Langlebigkeit ausgelegt. Im Durchschnitt wird die Lebensdauer eines Reifens auf 50 Rennrunden geschätzt.

10 Werden sie recycelt?

Ja. Nach dem Rennen werden die Gummis in eine spezialisierte Fabrik nach Didcot im Vereinigten Königreich gebracht, wo sie zerstört und anschliessend verbrannt werden, um als Brennstoff in Zementwerken zu dienen.

11 Kann ich sie auf meinem Stadtwagen montieren?

Wenn Sie ein guter Mechaniker sind und es schaffen, welche zu bekommen, steht Ihnen nichts im Weg. Aber es bringt Ihnen nichts. Wie gesagt, Formel-1-Reifen müssen eine optimale Temperatur erreichen, um richtig zu funktionieren. Und das geht nur, wenn man (sehr, sehr) schnell fährt. Seien wir ehrlich, wir bezweifeln, dass Ihr Van es mit dem Red Bull RB21 von Max Verstappen aufnehmen kann.

12 Warum glänzen F1-Reifen?

Sie haben es sicher bemerkt, seit 2019 glänzen neue Pirelli-Reifen besonders stark. Warum? Wegen eines Herstellungsverfahrens, das darauf abzielt, alle Oberflächenunreinheiten zu entfernen. Nein, es handelt sich keineswegs um eine ästhetische Entscheidung.

Lade dir hier kostenlos die Red Bull TV App herunter, um unsere Videos, Livestreams und Events aus Musik und Extremsport auf all deinen Bildschirmen zu erleben!