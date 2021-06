Remote Working: Die Checkliste für Einsteiger

Besorg dir einen Laptop, der genug Speicherkapazität und RAM hat und gleichzeitig handlich und leicht ist. Mit meinem 24-Zoll ThinkPad bin ich sehr lean unterwegs, wer jedoch nicht auf einen Display verzichten will, kann den Fernseher als 2. Bildschirm nutzen oder einen portablen Beamer kaufen.

Vergiss Work-Life-Balance! Was zählt, ist die …

Um die unangenehme Situation zu vermeiden, dass dein Stecker und die lokale Steckdose im falschen Moment inkompatibel sind, kaufst du dir am besten gleich einen internationalen Adapter und einen Multistecker. So kannst du deine Geräte überall und jederzeit aufladen.

