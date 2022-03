Remote Working: Wie man sich auf die moderne Arbeitswelt einstellt

Es wird deutlich, dass diejenigen Unternehmen erfolgreich sein werden, die sich diesen Wandel zu eigen machen. Es ermöglicht ihnen, mit den besten Talenten zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Man sollte sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie man mit der modernen Arbeitswelt umgehen will. In diesem Jahr sollte man sich darauf konzentrieren, wie man zur besten Büroerfahrung für die Mitarbeiter kommt. Dies endet nicht in den eigenen Büroräumlichkeiten, sondern mit der Ausarbeitung von Angeboten und Möglichkeiten eines hybriden Arbeitsmodells. Denn damit fördert man die Zusammenarbeit und das kreative Denken.

Es spielt keine Rolle, ob man in einem Büro, zu Hause, in einem anderen Office Space oder, wenn man Glück hat, in einem Hotel sitzt. Was zählt, ist, dass man gut miteinander kommunizieren kann. In der modernen Arbeitswelt ist das neue Büro dort, wo der Mensch ist.