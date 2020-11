1. Strecken bauen statt Rennen fahren

gross geworden und noch immer hier zuhause. Inzwischen hat er begonnen, die Landschaft seiner Heimatregion zu verändern. Er will keine Berge versetzen, aber er will für die Biker Wellen und Sprünge in das Gelände bauen und mithelfen, dass der Flumserberg ein komplettes Bike-Angebot erhält. Weil die Bike-Events abgesagt worden sind, hatte Wildhaber dafür besonders viel Zeit. «Kopf runter und weiterarbeiten», war sein Motto. «Ich habe nie gejammert, weil Events nicht stattfinden konnten, sondern immer gesagt: Dann treibe ich halt meine anderen Projekte voran.»

In der Schweiz gibt es viele illegale Trails. Biker erweitern Wanderwege, stabilisieren Kurven so, dass sie sie befahren können. Oft ohne Bewilligung.

zu fliegen: Mit einem kleinen Team von Bikern hat Wildhaber den neuen Trail am BikerBerg Flumserberg gebaut und am 22. August eröffnet. Wildhaber sagt: «Der kurze Abschnitt mit Wellen und Sprüngen kommt bisher sehr gut an.»

Wildhaber will es legal machen, stellt Dokumente zusammen, holt Bewilligungen ein. Dann beginnt das Sommer-Projekt Red Bull DIY zu fliegen: Mit einem kleinen Team von Bikern hat Wildhaber den neuen Trail am BikerBerg Flumserberg gebaut und am 22. August eröffnet. Wildhaber sagt: «Der kurze Abschnitt mit Wellen und Sprüngen kommt bisher sehr gut an.»

2. Ein Fahrrad aus dem Altmetall steht am Anfang

realisiert, das ihn in einem bisher unbekannten Licht zeigt. Als Profi-Athlet kennt er das Leben vor der Kamera. Immer wieder war er ein gefragter Protagonist, zum Beispiel in «Kranked», einer preisgekrönten Serie von

Foto-Contest, hat einen Dokumentarfilm über Wildhaber gedreht. Er erzählt die Geschichte, wie Wildhaber auf einem Bauernhof am Flumserberg aufwächst und irgendwann in einer Altmetallsammlung sein erstes Fahrrad findet. Die Kette fehlt, die Bremsen auch. Aber es reicht, um eine Faszination zu wecken, die Wildhaber nicht mehr loslässt. Als Schreiner, Skilehrer und Velomech verdient er Jahre später sein Geld – um es in diese Faszination und Reisen zu investieren.

Es zieht mich noch immer in die Welt hinaus. Aber momentan orientiere ich mich back to the roots.

3. Irgendwo schlummert das nächste Reiseprojekt

Wildhaber hat mit dem Bike die Wüsten bereist, er war in den chilenischen Anden und seine Räder haben an der Küste des Oman ihre Spuren hinterlassen. Er ist durch Kanada gefahren, hat Kameruns Steppen erkundet und in Nepal Kinder auf sein Bike gesetzt. Zuletzt war Wildhaber in den kirgisischen Gebirgszügen; einer Landschaft, die er von der Heimat kennt und die doch ganz anders ist.

