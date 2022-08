«Ich habe gelernt, den Druck an Wettkämpfen zu geniessen»

Rhiannan Iffland: Ich arbeite im Moment sozusagen an meinem sechsten World-Series-Titel. As ich anfing, habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht. Am Anfang wollte ich einfach herausfinden, wie weit ich mich pushen, wie weit ich ich es als Klippenspringerin bringen könnte. Über Erfolge habe ich am Anfang noch gar nicht nachgedacht. Und schon gar nicht über fünf Titel in Folge.