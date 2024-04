Revanche geglückt: Romandie entscheidet Röstigraben-Battle für sich !

Red Bull Rift Rulers Romandie vs Deutschschweiz: It’s the oldest rivalry in Switzerland. Red Bull Rift Rulers pins the two parts of the country — Romandie and Deutschschweiz — against each other on a custom Fortnite map.

Damit die Spieler eine zusätzliche Challenge hatten, kam eine Costum Fortnite Map zum Einsatz. Diese hatte einige der wichtigsten Wahrzeichen der Schweiz sowie den «Rösti Rift» selbst mitten in die Gaming-Welt von Fortnite integriert. Das machte es nicht nur attraktiver für die Spieler, sondern konfrontierte beide Seiten mit einigen Herausforderungen, die es zu meistern galt. Zudem konnte nach einer Rundenniederlage Dylan «Shloppy» Crivelli als Joker für die nächste Runde gezogen werden. Dieser kam zwar nur in der 8. Runde zum Zug, konnte da aber den bedeutenden Unterschied Skills vs. Buffs machen. «Auch wenn ich dem Team nicht zum Sieg verhelfen konnte, hatte ich Spass und es war es ein super Erlebnis für mich hier in Luzern», so der 19-jährige Tessiner.

Die beiden Team Captains «Noahreyli» Rey und Leonid «Leo» Smailoski gehören wohl zu den besten Fortnite-Spielern in hiesigen Gefilden und haben in der kompetitiven Szene auch globale Relevanz. Ein Team besteht bei Red Bull Rift Rulers aus 7 Spielern: 1 Captain durte diesmal 2 Buddies einladen und wurde noch durch 1 Creator aus der Social Media Bubble verstärkt, weitere 3 Qualifikanten kamen aus der jeweiligen Sprachregion und holten sich, unter anderem an der diesjährigen Polymanga in Lausanne, ein Ticket nach Luzern.

