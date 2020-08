Risk of Rain 2: Monsterjagd im Weltall

Bereits der erste Teil von Risk of Rain war ein beliebter Roguelike-Plattformer. Während dieser noch im zweidimensionalen Pixel-Look daher kam, bietet Teil 2 rasante 3D-Action und hat nun den Early Access verlassen. Wir haben uns Version 1.0, der zufallsgenerierten Monsterjagd, einmal genauer angesehen.

Auf ins Ungewisse - Immer wieder!

Risk of Rain 2 ist ein Third-Person-Action-Game, bei dem ihr euch durch eine Reihe von Stages kämpft. Der Schwierigkeitsgrad steigt dabei stetig an. Gerade zu Beginn gibt es lediglich ein Ziel: Überleben. So lange wie möglich.

Zum Glück müsst ihr euch nicht unbewaffnet in den Kampf stürzen. Im Laufe der Zeit schaltet ihr 10 unterschiedliche Charaktere frei. Jeder kommt mit einem eigenen, optischen Stil und Fähigkeiten-Loadout. Der Commando ist zum Beispiel mit zwei Pistolen bewaffnet. Neben regulärem Dauerfeuer kann er auch einen Strahl nutzen, der mehrere Gegner in einer Reihe trifft oder mit Sperrfeuer seine Feinde betäuben.

Jeder Charakter in Risk of Rain 2 bietet ein einzigartiges Loadout © gearbox

Habt ihr euch für einen Charakter entschieden, geht es per Landungskapsel auf einen der unterschiedlichen Planeten. Die Karten, auf denen ihr dann unterwegs seid, sind dabei immer gleich strukturiert. Allerdings sind alle weiteren Aspekte zufallsgeneriert: Euer Startpunkt, die Position der Gegner, die Beute und der Ausgang variieren bei jedem Anlauf. Das Ziel ist aber immer das gleiche: Finde das Portal in die nächste Stage, und besiege den Boss-Gegner.

Euch erwarten teilweise gigantische Gegner © gearbox

Und sich mit Loot zu versorgen ist essentiell, wenn man in Risk of Rain 2 überleben möchte. Durch das besiegen von Gegner, und dem öffnen von Containern, sammelt ihr Geld. Mit diesem könnt ihr dann Kisten öffnen, die über die gesamte Map verteilt sind. In diesen befinden sich meist passive Upgrades, aber auch Ausrüstung, die euch mit einer neuen Fähigkeit versorgen. Diese Verbesserungen reichen von temporären Schutzschilden, über Flugfähigkeit bis hin zu der Möglichkeit erledigte Gegner für Flächenschaden explodieren zu lassen.

Mit genügen Upgrades könnt ihr das Portal leichter einnehmen © gearbox

Durch das erreichen bestimmter Meilensteine schaltet ihr nicht nur weitere Charaktere frei, sondern füllt auch den Pool aus verfügbaren Upgrades und Fähigkeiten, die ihr dann in der Spielwelt finden könnt. Dadurch wird Genre-typisch jeder Run auf’s Neue spannend. Das man auf diese Weise immer wieder adaptieren muss und sich auf frische Kombinationen freuen kann sorgt für lang anhaltenden Spass. Besonders, wenn man mit bis zu drei weiteren Spielern unterwegs ist, blüht das kontrollierte Chaos auf. So könnt ihr nicht nur euren eigenen Item-Pool, sondern die Upgrades und Fähigkeiten eurer Gefährten kombinieren

Gemeinsam mit Freunden kämpft es sich leichter © gearbox

Damit ihr auch jederzeit etwas zu tun habt, bewirft euch Risk of Rain 2 pausenlos mit Gegnern. Jeder Planet hat seine eigene Auswahl an Aliens, die zusätzlich mit Eigenschaften wie Feuer- oder Frost-Verstärkungen belegt sein können. Jeder besiegte Feind gibt euch Erfahrungspunkte, mit denen ihr Stufen aufsteigt und dadurch mehr Schaden und Lebenspunkte erhaltet. In Ruhe grinden könnt ihr aber nicht. Mit jeder vergangenen Minute steigt der Schwierigkeitsgrad langsam an. Es ist verlockend viel Zeit in den ersten Stages zu verbringen, da auch die Kosten für das Öffnen von Kisten stetig ansteigt. Lässt man sich jedoch zu viel Zeit, steht man schnell einer unglaublichen starken Schar aus Feinden gegenüber.

Stimmung im Cell-Shade-Look

Während sich Risk of Rain 2 spielerisch sehr an seinem Vorgänger orientiert, hat sich der Titel technisch komplett verändert. Teil 1 bestach durch Pixel-Look mit grossem Bildausschnitt. Nun erlebt man die unterschiedlichen Planeten in schicker 3D-Optik. Der Stil erinnert an Cell-Shading, mit satten Farben und stark betonten Kanten. Dadurch kann man auch in hektischen Kämpfen, mit zahlreichen Gegner, leicht den Überblick behalten. Gegner heben sich klar vom Hintergrund ab, der durch seine flachen Texturen kaum von der Action ablenkt. Der Atmosphäre leidet aber unter der simplen Grafik kein Stück. Jede Stage strotzt vor Charakter.

Die Optik von Risk of Rain 2 sorgt für stimmige Atmosphäre © gearbox

Dabei wird die Optik auch durch den stimmigen Soundtrack unterstützt. Die Musik erinnert an Synth-Wave aus den 80ern und passt sich dynamisch der Action auf dem Bildschirm an. Angriffe eurer Charaktere und deren Gegner haben ordentlich Druck und sorgen für ein sehr befriedigendes Sound-Bild.

FAZIT