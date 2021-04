Red Bull X-Alps: Auf der Jagd nach dem «Magic Moment»

. Natürlich darf und soll man negative Gefühle zulassen. Doch dann muss man wieder nach vorne schauen. Kurzfristig heisst das: Was ist mein Plan B? Und längerfristig: Was kann ich das nächste Mal besser machen? Rückschläge gehören dazu – es ist nicht so, dass sie nicht passieren dürfen. Fatal wäre es, nichts daraus zu lernen.

. Denn nach vier, fünf Tagen fällt man in eine Art Trance-Zustand. Der Körper kann sich in den rund fünf Stunden Schlaf nie vollständig regenerieren. Irgendwann ist man einfach nur noch hundemüde. Ich habe gelernt, wann ich meinem Kopf eine Pause gönnen darf: Wenn ich einer Strasse entlang gehe, zum Beispiel. In der Luft hingegen muss ich hellwach sein. Dort sind Fehler nicht nur folgenschwerer fürs Rennen, sondern auch viel gefährlicher.

. Plötzlich kam die Sonne hervor, es entstand Thermik. Wir waren zur perfekten Zeit am Startplatz, ich konnte sofort in die Thermik starten, machte sicher 25 Kilometer in der Luft gut. Das war ein ziemlicher Magic Move. Doch dann schoben sich Wolken vor die Sonne, die Thermik liess nach und ich soff ab, wie man im Fachjargon sagt. Da stand ich also im Tal unten, sicher eine Stunde vom nächsten Startplatz entfernt, als sich die Wolken verzogen. Jetzt fliegt mir sicher die Konkurrenz über den Kopf, dachte ich, während ich den Schirm zusammenfaltete. Ich war ziemlich enttäuscht und recht ratlos. Es war alles so schnell gegangen, es war schon vier Uhr nachmittags und ich war zu müde, um eine Entscheidung zu treffen. Also rief ich meinen damaligen Mentalcoach an, Thomas Theurillat von

und konnte noch einmal fliegen. Am Abend dieses Tages posteten die Organisatoren, ich hätte an diesem Tag die meisten Kilometer in der Luft zurückgelegt. Aus dieser Episode habe ich nicht nur gelernt, dass Aufgeben keine Option ist, sondern auch, dass für mich ein guter Plan B ebenso wichtig ist wie ein guter Plan A.

«Worauf hast Du am meisten Lust?», fragte Thomas. Da war für mich klar: Ich will noch mal in die Luft.