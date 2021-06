Patrick von Känel: "Ich bin ready"

Am meisten freue ich mich auf das Abenteuer: von Salzburg um den Mont Blanc und wieder zurück nach Zell am See, an Orten vorbeikommen, an denen man sonst nicht vorbeikommt, zu ungewöhnlichen Tageszeiten. Ich freue mich auch darauf, am Morgen zu starten und nicht zu wissen, ob wir am Abend an einer Hauptstrasse übernachten werden, mitten in einer Stadt oder irgendwo weit weg von der Zivilisation. Ich freue mich auch darauf, dieses Abenteuer mit guten Kollegen teilen zu dürfen.