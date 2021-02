Roller Champions: Wird das Sportspiel der neue Multiplayer-Hit?

Auf der E3 2019 kündigte Ubisoft mit dem kompetitiven Free-to-Play-Sportspiel Roller Champions einen neuen Multiplayer-Titel an, der Vorbildern wie Rocket League nacheifert. Im Rahmen einer exklusiven Early-Access-Beta konnten wir uns selbst von den Qualitäten des Rollschuh-Wettstreits überzeugen und verraten euch, was euch in dem Game erwartet.

Roller Champions ist leicht zu erlernen

Doch worum geht’s eigentlich in Roller Champions? Das grundlegende Spielprinzip des kompetitiven Sportspiels ist schnell erklärt: Zwei Teams, bestehend aus je drei Spieler , treten auf Rollschuhen in einer ovalen Arena gegeneinander an.

Sieben Minuten Zeit bleiben euch pro Runde, den Spielball zu schnappen und damit möglichst viele Tore zu erzielen . Die Mannschaft, die zuerst fünfmal punktet, gewinnt das Match.

Doch Halt, ganz so einfach ist die Angelegenheit dann doch nicht. Damit sich das Tor überhaupt erst öffnet, müsst ihr eine Runde auf dem Oval absolvieren und dabei vier Kontrollpunkte durchfahren . Versenkt ihr das Runde dann im Eckigen, sichert ihr euch einen Punkt.

Jetzt nur noch das Tor treffen und der Sieg ist uns sicher. © Ubisoft

Gewiefte Roller Champions-Teams hängen allerdings noch eine zweite Runde dran und sichern sich damit gleich drei Tore für ihr Team. Bei drei absolvierten Umläufen winken sogar satte fünf Punkte – und damit der direkte Sieg. Doch die Gefahr durch eure Gegenspieler lauert überall: ein gut gezielter Tackle und der Ballbesitz geht flöten. Und damit auch der komplette bisher angesammelte Rundenfortschritt.

Dieses simple und doch facettenreiche Spielprinzip haben selbst Neueinsteiger direkt nach dem Tutorial verinnerlicht und dem Spielspaß steht somit nichts mehr im Wege.

Schnell, spaßig, spannend: Das Gameplay von Roller Champions

Roller Champions ist rein auf den kompetitiven Multiplayer ausgelegt und hält sich mit einer ausgedehnten Singleplayer-Kampagne gar nicht erst auf. Per Quick Match oder Ranglistenspiel startet ihr auf Knopfdruck die Spielersuche, wenig später tummeln sich fünf weitere Rollschuhfahrer gemeinsam mit euch auf dem Server.

Für den Esports-Aspekt haben die Entwickler sogar an einen siebten Platz gedacht, den sich ein Zuschauer für etwaige Übertragungen sichert. Und mal ehrlich: So viel Laune, wie Roller Champions in der Closed Beta bereits macht, steht dem Titel eine rosige Zukunft bevor.

Also: Rein in die Arena und ab geht die wilde Fahrt! Im Eiltempo sausen wir um das Oval, passen in letzter Sekunde den Ball zu unserem Mitspieler, fahren die Steilwand empor und gehen per Knopfdruck in die Knie, um uns einen kurzen Geschwindigkeitsboost zu sichern.

Teamplay pur: Nur, wer zusammenarbeitet, gewinnt! © Ubisoft

Praktischerweise könnt ihr die Kamera nach einem Ballverlust direkt auf das Leder ausrichten , um nicht den Überblick zu verlieren. Außerdem dürft ihr jederzeit in die entgegengesetzte Richtung rollen, um enteilte Gegner von vorne zu attackieren. Das ballführende Team muss nämlich immer gegen den Uhrzeigersinn um das Oval rasen, damit die Kontrollpunkte gewertet werden.

So entfaltet sich innerhalb der 10-minütigen Partien eine spannende Dynamik , in der Offensivaktionen und defensive Manöver gleichermaßen gewürdigt werden.

Wirklich viel Varianz bietet das Gameplay allerdings nicht. Zwar gibt es unterschiedliche Arenen, die sich optisch voneinander unterscheiden, spielerische Auswirkungen wie Hindernisse, andere Formen oder Powe-ups sucht ihr hingegen vergebens .

Besondere Kniffe

Profis bedienen sich in Roller Champions zudem besonderer Spezialmanöver , um eine enge Partie in letzter Sekunde noch zu euren Gunsten zu entscheiden. Neben den Speed-Boosts beim Verlassen der Steilwände hängt ihr euch per Knopfdruck an euren Teamkameraden und sichert euch beim Loslassen ebenfalls ein erhöhtes Tempo – allerdings nur, wenn ihr nicht gerade den Ball in euren Händen haltet.

Im Gegensatz zur Alpha-Version vor rund anderthalb Jahren haben die Entwickler zudem das Bewegungsrepertoire deutlich erweitert . So ist es nun beispielsweise auch möglich, im Sprung einen Uppercut auszuführen und so den Ball direkt vor dem Tor aus der Luft zu fischen.

Dank simpler und äußerst präziser Steuerung sind selbst diese Spezialbewegungen schnell erlernt. Mit ein wenig Übung sind sogar Trickschüsse über die halbe Strecke möglich.

Katapultiert euch in die Luft, um in Ruhe auf das Tor zu zielen. © Ubisoft

Roller Champions macht Laune!

Roller Champions hat alles, was ein kompetitives Multiplayer-Spiel braucht . Das Spielprinzip ist schnell verinnerlicht und bietet doch genügend Platz für taktische Finessen. Die Grafik ist zweckdienlich und richtet den Fokus eher auf eine gute Performance als auf besonders beeindruckende Effekte.

Die Steuerung ist präzise, sodass selbst Würfe aus der Distanz oder punktgenaue Tacklings leicht von der Hand gehen und die Verbindungsqualität lässt aktuell keine Wünsche offen.

Für zusätzliche Langzeitmotivation sorgen zudem Modi wie der Skatepark , in dem ihr als Social-Hub mit euren Freunden chillt, eure Moves verbessert oder Ingame-Herausforderungen abschließt. Außerdem stattet ihr euren Skater im Item-Shop für virtuelle Münzen mit neuen Ausrüstungsgegenständen wie Helmen, Rollschuhen oder Handschuhen aus.

Im Skatepark hängt ihr mit Freunden ab oder lernt neue Moves. © Ubisoft

Zudem wird es im Rahmen von Saisons eigene Battle-Passes geben, in denen ihr weitere exklusive Items freispielt. Da sich so ein Free-to-Play-Titel natürlich auch refinanzieren muss, dürfe euch zusätzlich eine kostenpflichtige Variante des Battle-Pass erwarten. Wie diese aussehen wird und was sie letztlich kostet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Roller Champions hat definitiv das Zeug dazu, sich zu einem der Überraschungs-Hits des Jahres zu mausern. Bereits die Alpha im Jahr 2019 machte Lust auf mehr, die neue Closed Beta zeigt allerdings, dass die Entwickler in den vergangenen Jahren nicht untätig waren und das Spielprinzip gekonnt erweitert haben.