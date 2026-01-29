Posten im Rugby: Rollen, Aufgaben und Eigenschaften

Sich auf dem Sofa niederzulassen, um Romain Ntamack und seine Mitspieler zu verfolgen, ist kinderleicht. Die Leistung jedes einzelnen Teammitglieds zu analysieren, ist hingegen deutlich komplexer. Dafür müssen zunächst die Grundlagen gelegt werden, angefangen bei der Unterscheidung der einzelnen Positionen und ihrer Funktionsweise.

01 Welche Positionen gibt es im Rugby?

Allgemeine Organisation einer Rugby-XV-Mannschaft

In der Welt des Rugbys, auch Ovalie genannt, gibt es verschiedene Varianten. Auf die Unterschiede zwischen Rugby XV und Rugby VII sind wir bereits eingegangen. Heute konzentrieren wir uns auf Rugby XV.

The Glacier Edition Die Red Bull Glacier Edition mit eisig-frischem Geschmack. Nur verfügbar auf Brack. Jetzt bei Brack kaufen Mehr Erfahren

Wie der Name schon sagt, wird es 15 gegen 15 gespielt, und jedes Team ist in zwei Gruppen unterteilt: die Stürmer und die Hintermannschaft. Innerhalb dieser beiden Gruppen spielen, mit Ausnahme der zweiten Reihen, der dritten Reihen, der Pfeiler und der Innen-Dreiviertel, alle Spieler auf unterschiedlichen Positionen.

Offizielle Nummerierung der Positionen

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten gibt es im Rugby XV keine Ego-Kämpfe um Rückennummern. Der Grund ist einfach: Jede Nummer ist fest einer Position zugeordnet. Hier die offizielle Nummerierung:

Pfeiler: Nummern 1 und 3

Hakler: Nummer 2

Zweite Reihe: Nummern 4 und 5

Dritte Reihe Flügel : Nummern 6 und 7

Dritte Reihe Zentrum: Nummer 8

Gedrängehalb: Nummer 9

Verbinder: Nummer 10

Innen-Dreiviertel: Nummern 12 und 13

Aussen-Dreiviertel: Nummern 11 und 14

Schlussmann: Nummer 15

Aufteilung zwischen Stürmern und Hintermannschaft

Die Stürmer sind 8 Spieler, die Hintermannschaft besteht aus 7 Spielern. Die Stürmer bilden das Paket und damit das Gedränge. Die Hintermannschaft ist für die Spielgestaltung zuständig, wenn der Ball im Spiel ist.

02 Die Stürmer im Rugby XV: Aufgaben und Rollen

Julien Marchand, Hakler der französischen Nationalmannschaft © Grégory Hippolyte/Red Bull Content Pool

Die Pfeiler (Positionen 1 und 3): die Kraft im Gedränge

Pfeiler sind aufgrund ihres Körperbaus leicht zu erkennen. Sie sind oft schwerer als ihre Mitspieler, aber kleiner als die Spieler der zweiten Reihe. Ihre Hauptaufgabe ist das Schieben im Gedränge, weshalb sie einen tiefen Schwerpunkt haben müssen. Bei den Gassen sind sie zudem dafür verantwortlich, ihre Mitspieler in die Höhe zu heben.

Der Hakler (Position 2): Meister der Gasse und Bindeglied

Zwischen den beiden Pfeilern positioniert, versucht der Hakler im Gedränge mit den Füssen den Ball in die eigene Richtung zu spielen. Bei den Gassen ist er für den Einwurf verantwortlich.

Die zweite Reihe (4 und 5): Höhe und Durchschlagskraft

Wenn von Höhe die Rede ist, dann deshalb, weil die zweite Reihe in der Regel aus den grössten Spielern des Kaders besteht. Ihre Aufgaben sind das Räumen in den Kontaktzonen, das Springen in der Gasse, um den Ball zu sichern, sowie das Schieben im Gedränge. Auf höchstem Niveau sind diese Spieler im Schnitt rund 2 Meter gross.

Die dritte Reihe Flügel (6 und 7): Gleichgewicht zwischen Kraft und Beweglichkeit

Schnell auf den Beinen und zugleich körperlich stark sind die Flügel der dritten Reihe meist die besten Tackler des Teams. Vielseitig und ausdauernd sind sie an nahezu allen Spielphasen beteiligt.

Die dritte Reihe Zentrum (8)

Wie die Flügel der dritten Reihe ist auch der Nummer-8-Spieler gross und zweikampfstark. Falls das nicht aussagekräftig genug ist: Auf dieser Position spielte einst Sébastien Chabal. Zusätzlich übernimmt er eine taktische Rolle, da er im Gedränge oft den Ball löst und weiterleitet.

03 Die Positionen der Hintermannschaft: Tempo und Strategie

Der Gedrängehalb (Position 9)

Der Gedrängehalb trägt eine enorme Verantwortung. In der Nähe der Rucks positioniert, lenkt er das Spiel und verteilt die Bälle an seine Mitspieler. Beim Stade Toulousain wie auch in der französischen Nationalmannschaft ist diese Rolle klar mit Antoine Dupont besetzt.

Der Verbinder (Position 10)

Wie im Fussball ist die Nummer 10 meist besonders technisch versiert. Spezialist für Pässe und Kickspiel, übernimmt er häufig auch die Strafkicks. Beim Stade Toulousain spielt Romain Ntamack auf dieser Position, auch wenn die Kicks oft von Thomas Ramos, dem Schlussmann, ausgeführt werden.

Die Innen-Dreiviertel (Positionen 12 und 13)

Mit ihrer physischen Präsenz, durch gut getimte Finten oder präzise Pässe, sollen die Innen-Dreiviertel Gefahr im gegnerischen Feld erzeugen.

Die Flügel (Positionen 11 und 14)

Flügelspieler sind oft die Vollstrecker der Offensivaktionen. An den Aussenlinien positioniert, bilden sie das letzte Glied der Angriffskette. Bekannt für ihre Geschwindigkeit müssen sie sowohl aussen durchbrechen und punkten als auch im Eins-gegen-Eins physisch dagegenhalten können.

Der Schlussmann (Position 15)

Als letzter Mann dieser Liste sorgt der Schlussmann für Überzahl in der Offensive und sichert die gegnerischen Befreiungskicks. Mit der zunehmenden Bedeutung des Kickspiels im modernen Rugby ist seine Rolle zentral. Häufig ist er auch für hohe Kicks verantwortlich.

04 Die Positionen im Rugby VII: Besonderheiten und Unterschiede

Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich Rugby VII grundlegend vom XV-Format. Wer die Auftritte von Antoine Dupont bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 verfolgt hat, weiss das bereits. Alle Unterschiede zwischen XV- und VII-Teams werden in unserem entsprechenden Artikel detailliert erklärt.

Blick auf voll besetzte Tribünen bei einem Spiel des Stade Toulousain © Grégory Hippolyte/Red Bull Content Pool

05 Körperliche Eigenschaften und Fähigkeiten nach Position

Idealer Körperbau je nach Position

Wenig überraschend ist jede Position mit einem bestimmten körperlichen Profil verbunden. Aufgrund ihrer Aufgaben im Gedränge sind die Stürmer grösser und schwerer als die Spieler der Hintermannschaft. Diese wiederum setzen auf Geschwindigkeit, Spielübersicht und Passspiel und sind daher kleiner und schlanker.

Ein kurzer Vergleich: Während der Weltmeisterschaft 2023 waren die Spieler der zweiten Reihe im Schnitt 2 Meter gross und wogen rund 119 Kilogramm. Die Gedrängehälften lagen im Durchschnitt bei 83 Kilogramm und 1,77 Metern Körpergrösse.

Technische Schlüsselkompetenzen

Wie bereits erwähnt, erfüllt jede Position eine spezifische Aufgabe, die besondere technische Fähigkeiten erfordert. Im Gedränge zu dominieren ist bereits eine enorme körperliche und technische Leistung. Gassen präzise zu werfen und im Einklang mit den Mitspielern zu agieren ist eine weitere. Trotz der oft brachialen Erscheinung mancher Spieler ist Rugby ein hoch technischer Sport, unabhängig davon, ob man eine Vorliebe für Hakler oder Spieler der Hintermannschaft hat.

Wie wählt man seine Position im Rugby?

Bei der Wahl der bevorzugten Position empfiehlt es sich, sich an den Spielaspekten zu orientieren, die einem am meisten liegen. Wer sich mit dem Fuss wohlfühlt, ist als Schlussmann oder Verbinder gut aufgehoben. Wer den physischen Kampf liebt, sollte eher bei den Stürmern suchen. Selbst im Amateurbereich spielt der Körperbau eine wichtige Rolle. Ein Gedränge gegen einen 130-Kilogramm-Pfeiler ist mit 1,75 Metern und 70 Kilogramm Körpergewicht nicht ideal. In jedem Fall hilft der Trainer dabei, Stärken und Schwächen zu analysieren.

Empfehlungen je nach Erfahrung

Für Einsteiger ist die Flügelposition aufgrund der geringeren Belastung in Standardsituationen eine gute Wahl. Selbst bei Fehlern im offenen Spiel beeinträchtigen diese das Team meist nur begrenzt, abgesehen davon, dass einige Offensivaktionen verloren gehen können.

Positionswechsel im Verlauf einer Karriere

Auch wenn es eher selten ist, entscheiden sich manche Spieler im Laufe ihrer Karriere, teils auf eigenen Wunsch, teils auf Initiative des Trainerstabs, für einen Positionswechsel. Das bekannteste Beispiel ist wohl Jonah Lomu. Ursprünglich als Flügel der dritten Reihe eingesetzt, wurde der Neuseeländer mit seinen 1,96 Metern später zum Flügelspieler umfunktioniert, eine Entscheidung, die er rückblickend als die beste seiner Karriere bezeichnete.

Beim Stade Toulousain ist Thomas Ramos ein weiteres prägnantes Beispiel. Dank seiner Vielseitigkeit kann er sowohl als Schlussmann wie auch als Verbinder eingesetzt werden.

Rugby ist ein Sport für alle. Unabhängig von Körperbau und Fähigkeiten gibt es für jeden einen Platz auf dem Rasen. Entgegen mancher Klischees handelt es sich jedoch um eine sehr technische Disziplin. Bevor man also davon träumt, für die Rouge et Noir im Stade Ernest-Wallon aufzulaufen, ist einiges an Entwicklung nötig. Alternativ kann man ihre Spiele auch verfolgen, indem man einen Blick auf ihren Spielplan wirft.