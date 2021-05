Scavengers - Das Battle Royale mit eiskaltem Survival-Gameplay

Gemeinsam mit euren Kameraden habt ihr es geschafft. Ihr seid lebend aus einem Lager voller untoter entkommen. Der Lohn war eine grosse Menge Datapoints, die euch den Sieg versprechen, solltet ihr sie zurück in das Rettungsschiff bringen können. Am Horizont nähert sich ein eisiger Sturm. Ihr müsst weiterziehen. Die kalten Winde peitschen euch ins Gesicht und machen jeden Schritt zu einer Qual. Als ihr eine Kuppe überquert könnt ihr eine Hütte erspähen, die Wärme, Schutz und Nahrung verspricht. Alles was euer Team benötigt, um euch zur Landezone des Dropships durchzukämpfen. In diesem Moment erkennt ihr, dass die Hütte bereits von einem feindlichen Trupp besetzt ist. Was tut ihr? Sucht ihr den Kampf, immer noch angeschlagen von der vorherigen Beute-Tour - oder schlagt ihr euch weiter durch die düstere Eiswüste, in der hinter jeder Ecke Gefahren lauern?