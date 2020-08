Die 7 besten Trailrennen der Welt!

1. Utilív Adventure Festival, Färöer-Inseln

2. Waitomo Trail Run, Neuseeland

Berglauf Trailrunning in der Schweiz: Am Gipfel des Glücks

3. Transylvanian Bear Race, Rumänien

„Die Schwierigkeit der Routen sollte nicht unterschätzt werden. Auch nicht die einheimische Tierwelt, zu der auch Wölfe und Bären gehören.“ So schreibt der Veranstalter auf der Homepage. 42 oder 80 Kilometer, die sich durch die rumänische Wildnis schlängeln und am Geburtsort des einzigen Vlad Dracul enden. Wenn das kein Abenteuer ist!

4. Tromsø Skyrace, Norwegen