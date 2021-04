Eine extrem fordernde und spannende Saison steht für die XCO-Athlet*innen 2021 an! Wenn am 07–09. Mai 2021 im Albstädter Bullentäle der Startschuss für die UCI World Cup-Saison fällt, müssen die Athlet*innen bereits ihre Top-Form zeigen. Das Battle zum Auftakt wird härter sein denn je: als Nummer 1-Nation darf die Schweiz jeweils 3 Startplätze für die Damen und die Herren in Tokio nominieren. Aber wer darf mit? Für die landesinterne Qualifikation sind die World Cup-Auftaktrennen von Albstadt und Nove Mesto entscheidend. Ex-XC Profi und Red Bull TV-Expertin Nathalie Schneitter gibt uns ihre Einschätzungen der Schweizer Fahrer*innen.

«Albstadt und Nove Mesto werden zeigen, wer die Wintersaison mental und körperlich am besten genutzt hat. Es sind zwei ganz unterschiedliche Tracks und es wird megaspannend, zu sehen, wer wo steht!» Nathalie Schneitter

01 DIE DAMEN

Jolanda Neff ist wieder bereit für Podestplätze.

Jolanda Neff (Jg. 1993, Trek Factory Racing)

Die Weltmeisterin von 2017 hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Bei einem schweren Trainingssturz kurz vor Weihnachten 2019 erlitt sie einen Milzriss, verlor viel Blut und verpasste im letzten Frühjahr viele wichtige Trainingswochen. Die Gesundheit der Ostschweizerin blieb fragil – und dadurch die grossen Resultate aus. Jolanda spürt aber jetzt deutlich, wie ihr Körper sich Tag für Tag regeneriert. Zudem ist sie sehr happy mit ihrem Team und wird 2021 wieder voll angreifen – das erste Race hat sie schon gewonnen. Als letzten Feinschliff gönnte sie sich über Ostern einen Aufenthalt in den USA bei ihrem Freund, dem Weltcup-Downhiller Luca Shaw – und Liebe macht ja bekanntlich schnell... #happynesswatts

Sina Frei (Jg. 1997, Specialized Factory Racing)

Die U23-Weltmeisterin von 2019 ist mit ihren 151 cm ein kleines Powerpaket – das in dieser Saison richtig Grosses vorhat. Nachdem sie 2020 das Podium bei großen Titelkämpfen zweimal knapp verpasste (4. Rang bei der WM und 5. Rang bei der EM), will sie nun endlich aufs Treppchen und sich für Tokio qualifizieren. Ein extrem gutes Fundament bietet dabei das neue Team, unter anderem mit Kollegen wie Laura Stigger und Weltmeister Jordan Sarrou .

«Sina hat 2021 ein starkes Team um sich und ich bin mir sicher, dass sich die Athlet*innen gegenseitig richtig pushen werden.» Nathale Schneitter

Sina Frei heftet sich ans Hinterrad von Jolanda Neff

Alessandra Keller (Jg. 1996, Thömus RN Swiss Bike Team)

Die U23-Weltmeisterin von 2018 scheint in den letzten Jahren vom Pech verfolgt. Im Frühjahr 2019 brach sie sich bei einem Sturz beide Handgelenke und im Januar 2021 folgte der erneute Rückschlag: Die Nidwaldnerin rutschte beim Aussteigen aus dem Auto aus und erlitt dabei Verletzungen an Kreuzband und Meniskus. Das bewährte Umfeld mit Mentor und Teamchef Ralph Näf liess sie aber weiterhin an ihre Chance glauben – und so feierte sie bereits ihr Renn-Comeback.

Linda Indergand (Jg. 1993, Liv Factory Racing)

Neues Team, neues Glück. Linda ist die begnadetste Fahrtechnikerin im Damen-Feld und auf dem Weltcup-Podium keine Unbekannte. Obwohl nicht gerade für ihre konstanten Leistungen bekannt, gelingt ihr immer im richtigen Moment der grosse Coup – und eine grosse Kämpferin ist sie sowieso. Ihr Motto: Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. Dabei ist die Urnerin stets die Ruhe in Person…

Ramona Forchini 2019 in Andorra

Ramona Forchini (Jg. 1994, JB Brunex Superior Factory Racing)

Ramona ist so etwas wie die «sensible Wundertüte» im Schweizer Team. Wenn das Umfeld passt, dann kann sie richtig über sich herauswachsen. So zum Beispiel bei ihrem unerwarteten U23-Weltmeistertitel 2015, oder auch dem Marathon Weltmeistertitel im Oktober 2020. Ihr familiäres Team gibt ihr Halt und Vertrauen, sodass sie im 2021 vielleicht endlich auch im Weltcup ihr Potential abrufen kann?

Luftsprünge auch 2021? Nino Schurter beweist sein Unterhaltungspotential

02 DIE HERREN

Nino Schurter (Jg. 1986, Scott Sram MTB Racing Team)

Der Altmeister ist das Mass der Dinge im Cross-Country. Seit 2008 fährt er permanent an der Spitze des Feldes. Er hat nicht nur 8 Weltmeistertitel geholt, sondern kennt mit Gold, Silber und Bronze bereits alle Medaillenfarben bei Grossevents. 2020 war es nach der verpatzen Weltmeisterschaft, dann «nur» der Titel des Europameisters. Jetzt steht Nino aber für die Saison 2021 wieder mit vollem Selbstbewusstsein am Start. Den Winter hat er in Camps in Südafrika und der Toskana verbracht (und stand in der Heimat viel auf Langlaufskiern).

«Was treibt Nino überhaupt noch an? Kaum einer trägt ein solches Streben nach permanenter Verbesserung und Optimierung in sich. Er steht mit seinen 35 Jahren noch maximal hungrig an der Startlinie. Und ich denke, er ist bereit, Julien Absalons Rekord an Weltcup-Siegen zu brechen.» Nathalie Schneitter

Lars Forster © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Lars Forster (Jg. 1993, Scott Sram MTB Racing Team)

Spätestens seit 2019 – wo er seinen 1. Weltcupsieg in Snowshoe feierte und gemeinsam mit Nino Schurter das Cape Epic-Etappenrennen gewann - ist Lars Forster in der Weltspitze angekommen. Er performed aber nicht nur im südafrikanischen Staub! Der Red Bull-Athlet ist bekannt als Schlechtwetter-Spezialist (ganz im Gegensatz zu Nino…). Seit Herbst hat er übrigens zusätzliche Unterstützung an seiner Seite: Sein Training wird nun geplant von Velocoach – einer Coaching-Firma der ehemaligen Weltklasse-Athleten Florian Vogel und Martin Gujan. Velocoach will dem St. Galler nicht nur zu grossen Exploits verhelfen, sondern ihn auch zu einem konstanten Wert an der Weltspitze formen.

In der Dokumentation "Way To The Top" kannst du Lars Forster auf dem Weg zu seinem ersten Weltcup-Sieg begleiten:

Lars Forster – Way to the Top

Mathias Flückiger (Jg. 1988, Thömus RN Swiss Bike Team)

Math galt lange als Talent, das nicht zu bändigen war. Erst durch die Zusammenarbeit und das bewährte Umfeld von Teamchef Ralph Näf, wuchs der «coole Kerl aus dem Berner Emmental» zu einem konstanten Weltklassefahrer heran. Der Vize-Weltmeister ist ein begnadeter Techniker und Kletter-Ass – und überlässt nichts dem Zufall.

Thomas Litscher (Jg. 1989, Team KMC Orbea)

Thomas, die Schweizer Wundertüte... Der ehemalige Junioren- und U23-Weltmeister schaffte es bisher nicht, sich konstant an der Weltspitze zu etablieren – und doch gelingt ihm immer wieder ein grosser Coup. So zum Beispiel 2017 als er bei der Weltmeisterschaft unerwartet die Bronze-Medaille gewann. Gelingt es ihm seine Nerven im Zaum zu halten, ist er auch in diesem Jahr ein heisses Eisen im Schweizer Feuer – die Wundertüte könnte explodieren.

Filippo Colombo (Jg. 1997, Absolute Absalon BMC MTB Team)

Mit dem 7. Rang an der WM 2020 katapultierte sich der Tessiner in die Weltelite. Der U23-Vizeweltmeister von 2019 darf im Team von Cross Country-Legende Julien Absalon in einer familiären Atmosphäre heranwachsen und von Absalons Erfahrungen profitieren. Die richtige Ausgangslage also, um in diesem Jahr ohne Druck zum Überflieger zu werden.

Zur Einstimmung auf die neue UCI Saison kannst du dir nochmal die Highlights des letzten Rennens in Albstadt anschauen:

XCO highlights from Albstadt

