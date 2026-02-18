Rekorde und beste Leistungen der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft

Nachdem wir uns mit den Rekorden und besten Leistungen der Nati in der Fussballversion befasst haben, ist es Zeit, einen Blick auf die Eishockey-Auswahl zu werfen. Seit ihrem ersten Spiel im Jahr 1909 bis heute, von Kevin Fiala über Jörg Eberle bis hin zu Nico Hischier, dem Captain der New Jersey Devils, ist einiges passiert!

1908 wird der Schweizerische Eishockeyverband gegründet, und mit ihm entsteht, was später zur National League, der Schweizer Meisterschaft, wird. International bestreitet die Nati ihr erstes Spiel im darauffolgenden Jahr gegen Grossbritannien in Chamonix.

Schon in den ersten Jahren etabliert sich die helvetische Nation als eines der besten Teams Europas und gewinnt unter anderem 1926 die Europameisterschaft.

100 Jahre später steht die Schweiz gemeinsam mit Finnland und Tschechien von David Pastrňák noch immer an der Spitze der europäischen Hierarchie. Sie stellt zudem Spieler für die NHL, die stärkste Eishockeyliga der Welt, und gilt seit zehn Jahren als gefürchteter Gegner bei internationalen Wettbewerben. Bevor wir uns den grossen Erfolgen der Nati widmen, werfen wir einen Blick auf die Rekorde der Nationalmannschaft.

01 Die meistaufgebotenen Spieler der Schweizer Nationalmannschaft

Andres Ambühl - 342

Mathias Seger - 305

Ivo Rüthemann - 270

Sandy Jeannin - 236

Martin Plüss - 236

Martin Steinegger - 219

Jakob Kölliker - 213

Julien Vauclair - 210

Mark Streit - 200

Reto Pavoni - 199

02 Die besten Torschützen der Schweizer Nationalmannschaft

Name Tore Assists Punkte Jörg Eberle 79 63 142 Martin Plüss 56 78 134 Andres Ambühl 55 97 152 Ivo Rüthemann 49 67 116 Peter Jaks 45 44 89 Felix Hollenstein 44 29 73 Marcel Jenni 40 59 99 Fredy Lüthi 38 36 74 Patrick Fischer 37 42 79 Thomas Vrabec 36 34 70

03 Mehr als positive jüngste Resultate

Seit 1998 hat die Schweiz die Weltmeisterschaften selten ausserhalb der Top 10 beendet. Diese Resultate, die bereits zufriedenstellend waren, haben sich zuletzt weiter verbessert. Seit 2021 ist der schlechteste Rang, den die Nati erreicht hat, der 6. Platz. Vor allem 2024 und 2025 beendeten die Teamkollegen von Roman Josi das Turnier auf dem zweiten Platz und verloren gegen Tschechien und anschliessend gegen die USA von Will Smith .

Im letzten Jahr, teilweise getragen von einem entscheidenden Tyler Moy, aber auch und vor allem von einer eisernen Defensive und einem überragenden Torhüter, musste man bis in die Verlängerung warten, um die Niederlage der Nati zu sehen. Leonardo Genoni, mit seinen 37 Jahren, wurde mit 95,33 % gehaltenen Schüssen zum MVP des Wettbewerbs. Besuchen Sie unseren Artikel, um alles über die Statistiken im Eishockey zu verstehen.

Nun wird die Nationalmannschaft erwartet. Zwischen Nico Hischier (New Jersey), Kevin Fiala (Kings), Nino Niederreiter (Winnipeg), Philipp Kurashev (San Jose), Janis Moser (Tampa Bay), Jonas Siegenthaler (New Jersey) und Timo Meier (New Jersey) steht viel Qualität auf dem Eis. Und hinter ihnen ist der Torhüter des EV Zug, begleitet von Akira Schmid (Las Vegas), bereit für eine neue Herausforderung.

Was halten die Schützlinge von Patrick Fischer für die nächsten Wettbewerbe bereit? Bald werden wir die Antwort haben: zuerst in Mailand, dann in Zürich und Freiburg, vom 15. bis 31. Mai, für die Weltmeisterschaft 2026.