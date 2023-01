Patrick von Känel A regular competitor at Red Bull X-Alps, Switzerland’s Patrick von Känel is a paragliding pro with wins and world records in his sights.

. Bei der 2021 Ausgabe sicherte er sich den 2. Platz in einem packenden Dreikampf um die Plätze zwei und drei. Im letzten Moment setzte er sich gegen den Österreicher Simon Oberrauner durch und stand zum ersten Mal auf dem Podium. „Ich liebe die Herausforderung und das Abenteuer", sagt er. Sein Ziel sei es, "die Hike and Fly-Leidenschaft zu teilen“.