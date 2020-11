Was machst Du und warum?

Weiter vertrete ich die Interessen der Mountainbiker bei Bundesämtern und Kantonen sowie in diversen nationalen Gremien. Wir beraten die Kantone sowie Planungsbüros und Trägerschaften bei der Weiterentwicklung des Bereichs Mountainbike. Ich will dazu beitragen, dass Mountainbiken auch in Zukunft in der Schweiz möglich bleibt und einen wichtigen Beitrag im Tourismus, aber auch in der Bewegungsförderung leistet.