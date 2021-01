Scuderia AlphaTauri: Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen des F1-Teams

Der Druck ist groß – genau das lernen wir, während uns ein seltener Blick ins Herz von Scuderia AlphaTauri gewährt wird. Wir sehen die Büros, die Boxen und blicken hinter die Kulissen, während sich das Team auf den Launch des AT01 am Hangar-7 in Salzburg vorbereitet.

Ein neuer Look in der Startaufstellung

Am 14. Februar wurde der Formel 1-Welt mit einem hochkarätigem Event die Scuderia AlphaTauri vorgestellt. In Partnerschaft mit der Premium-Fashion-Marke von Red Bull, deren Beteiligung im Motorsport als erster Schritt in die globale Expansion gilt, verpasst der Rennstall der Startaufstellung mit der innovativen Team-Bekleidung und dem Style des AT01 einen neuen Look, der Fans und Experten begeistert. Wie Formel 1-Legende David Coulthard richtig anmerkt: "Es ist ein erfrischender Start, ein neuer Impetus."

