Alles neu in der WRC - bis auf den Sieger Sébastien Loeb

Genau eine Woche nach seinem zweiten Platz bei der Rally Dakar , erreichte Sébastien Loeb die winterlichen französischen Alpen - und bewies sofort, dass er sich von den Strapazen Saudi-Arabiens erholt hatte. Mit Leichtigkeit übersprang er den Zaun, der ihn von den Medienvertretern trennen sollte.

Vor die Reporter trat der Franzose mit einem breiten Grinsen, dass er auch hatte, als er vorneweg auf die Rallye Monte-Carlo ging. Würde er an der Spitze bleiben? Würde er bereit sein, wenn es darauf ankommt - die kommenden 48 Stunden rund um den Hafen Monacos?

Ja. Auf alle Fälle, ja.

Sébastien Loeb stellt mit seinem Sieg in Monte Carlo die Uhren auf Null. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Heimspiel nach Dakar für Loeb

Vor dem Opener der völlig neuen World Rally Championship war sich der Chef des M-Sport Ford World Rally Teams Richard Millener nicht so sicher. Natürlich hätte Loeb das Zeug dazu, zu gewinnen. Das war schliesslich Monte Carlo - aber eben auch nicht so, wie man es kennt. Abgesehen von den obligatorischen fünf Kilometern voller Schnee auf dem höchsten Punkt der Sisteron-Etappe, waren die Bergstrassen trocken und grösstenteils frei. Somit konnte Loeb seine herausragende Technik etwas weniger ausspielen.

"Es ist so schwierig, zu wissen, was passiert", so Millener. "Er ist neunmaliger Weltmeister und hat in Monte sieben Mal gewonnen, aber letztes Jahr war er nicht hier und hatte in letzter Zeit viel zu tun."

Loeb dacht da ganz ähnlich. Auch er wusste nicht, wie er performen würde. Was er allerdings wusste war, dass er sich mit dem Ford Puma Rally1 Hybrid sehr wohl fühlte - und das waren für die erste Runde mit dem britischen Team doch schonmal gute Voraussetzungen.

Loeb kommt in den neuen Rally1-Autos am schnellsten auf Touren © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Ich werde das hier nie vergessen - genauso wie Isabelle. Es ist besonders. Dieses Auto ist so gut. Sébastien Loeb

Um die folgenden Geschehnisse kurz zusammenzufassen: erster Test am Sonntag, Besichtigung am Montag, Start am Donnerstag, Führung am Freitag.

Nach seinem perfekten Sprung über einen Zaun in Puget-Theniers sagte der führende Loeb: "Ich habe den ganzen Morgen Vollgas gegeben. Stellenweise war es nicht so einfach, aber ich habe schon sehr viel Vertrauen in das Auto."

"Die Balance des Autos ist sehr gut, ich weiss, wieviel Grip ich habe und kann das einsetzen. Vielleicht bin ich von meiner Führung etwas überrascht - ich war auch von unserer Bestzeit im ersten Run überrascht. Meine Co-Pilotin (Isabelle Galmiche) meinte, wir wären die Schnellsten und ich sagte nur: ‘Das glaube ich dir nicht!‘"

Freitag war definitiv Loebs Tag: vier der sechs Prüfungen konnte er gewinnen und beendete den Tag mit 9.9 Sekunden Führung.

Ogier leistet Widerstand

Auf den beiden ersten Etappen Donnerstagabend war nur ein Mann schneller als Loeb: Sébastien Ogier . War ja klar, oder?

Die französischen Fans auf den französischen Strassen bejubelten ihre Helden während dieses möglicherweise finalen Fights. Nicht, dass wir das nicht schonmal gedacht hätten. Während Loeb mit den neuen WRC-Wagen sofort aufs Gas drückte, tastete sich Ogier etwas langsamer heran. Sein Toyota Yaris Rally1 war auf den Asphaltstrassen nicht ganz so leicht zu kontrollieren.

Ein Reifenschaden auf der vorletzten Etappe raubt Ogier die Siegchancen © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Das änderte sich am Samstag, als der amtierende Champion am schnellsten war und auf der zweiten Etappe des Wochenendes die Führung übernahm.

Der Schnee in Sisteron zwang die Crews zu einer neuen Reifenwahl und zum Mix von schweren Winterreifen mit viel Profil und weichen Race-Pneus.

Loeb: "Wenn wir Reifen so mixen, verändert sich die Balance des Autos - heute ist es nicht so einfach."

Ogier war nun ganz in seinem Element und baute seine Führung vor dem Finaltag auf 21.1 Sekunden aus. Der achtmalige Sieger der Rallye Monte Carlo war sich seines Sieges noch nicht sicher, wusste aber auch, dass das anhaltend trockene, sonnige und konsistente Wetter die vier Prüfungen am Sonntag deutlich einfacher machte und so seinen Weg zum neunten Rekordsieg ebnen könnte.

Elfyn Evans ist früh vorne dabei, bleibt dann aber hängen. © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Das grosse Finale

Zwei Prüfungen vor Schluss hatte Ogier seine Führung auf 26.6 Sekunden ausgebaut. Der Champagner wurde schonmal kalt gestellt. Das Ding war so gut wie in der Tasche. Zumindest bis der linke Vorderreifen des Franzosen den Geist aufgab und Luft verlor.

Toyotas Leid war M-Sports Freude, als Loeb plötzlich mit 9.5 Sekunden Vorsprung in die letzte Prüfung ging. Und auf einmal konnte das Märchen wieder wahr werden.

Nach gerade einmal acht-einhalb Minuten war alles vorbei. Monacos Hafen wurde erfüllt vom Jubel, als Loeb über die Ziellinie fuhr und so den ersten Sieg von M-Sport seit Wales 2018 holte.

Ogier und Toyota konnten nur staunen. Loeb, M-Sport und Ford waren so ausser sich, dass die Crew direkt in das kalte monegassische Hafenwasser sprang.

Loeb war nie für seinen Emotionen bekannt, doch dieser Sieg ging ihm sichtlich nahe. Vielleicht auch wegen der Geschichte der zweiten Person im Auto. Galmiche ist erst die zweite Co-Piloten in 181 Rennen für Loeb. Ihren Vorgänger Daniel Elena zu ersetzen war nicht leicht für die Französin, besonders nicht in Anbetracht der Tatsache, dass es erst ihr siebter Start auf diesem sportlichen Level war. Doch sie meisterte die Aufgabe hervorragend.

Als sie und Loeb auf das Team trafen, blieb kaum ein Auge trocken.

Craig Breen wird im 2 M-Sport Ford Dritter © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Für das Team war das Gesamtergebnis sensationell - nicht zuletzt weil ihre Kollegen Craig Been und Paul Nagle als Dritte ebenso aufs Podium fuhren.

"Ich bin glücklich", sagte Loeb. "Ich werde das nie vergessen - und Isabelle genauso. Es ist besonders. Dieses Auto ist so gut und danke an das Team für die Arbeit. Und an Ogier... das war ein grossartiger Fight!"

Seinen Sieg in diesem grossen Fight konnte Loeb nur auf eine Art feiern: mit einem Purzelbaum auf dem Podium.

Für Ogier und seinen Co-Piloten Benjamin Veillas bewies der zweite Platz, dass die neue Partnerschaft funktioniert. Leider werden die Franzose für die zweite Rallye nicht zurückkehren.

Beide Piloten fahren nicht alle Stopps des WRC Programms dieser Saison. Die gute Nachricht: die neue Ära des Rallye-Sports wird dadurch aber nicht weniger spannend.

Eine neue Generation Autos wird diese Saison eine neue Generation an Stars hervorbringen. Doch Runde eins zeigt: auch alte Rivalität können noch einmal auflodern.