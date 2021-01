Die perfekte Stadt: St. Gallen

ist 670 bis über 800 Meter über Meer die höchst gelegene Stadt dieser Grösse in der Schweiz, selbst Chur liegt tiefer. Wenn es bis ins Mittelland schneit, dann kann man sich auf eine fast schon alpine Powder-Decke einstellen. «Zudem liegt das Stadtzentrum am Hang, das ist ideal. So ergab sich ganz natürlich eine schöne Line von oben nach unten», nennt «Mä» Keller einen weiteren Vorteil St. Gallens. «Zudem freut es mich als Ostschweizer, diese Stadt zu präsentieren.»

St. Gallen ist 670 bis über 800 Meter über Meer die höchst gelegene Stadt dieser Grösse in der Schweiz, selbst Chur liegt tiefer. Wenn es bis ins Mittelland schneit, dann kann man sich auf eine fast schon alpine Powder-Decke einstellen. «Zudem liegt das Stadtzentrum am Hang, das ist ideal. So ergab sich ganz natürlich eine schöne Line von oben nach unten», nennt «Mä» Keller einen weiteren Vorteil St. Gallens. «Zudem freut es mich als Ostschweizer, diese Stadt zu präsentieren.»

St. Gallen ist 670 bis über 800 Meter über Meer die höchst gelegene Stadt dieser Grösse in der Schweiz, selbst Chur liegt tiefer. Wenn es bis ins Mittelland schneit, dann kann man sich auf eine fast schon alpine Powder-Decke einstellen. «Zudem liegt das Stadtzentrum am Hang, das ist ideal. So ergab sich ganz natürlich eine schöne Line von oben nach unten», nennt «Mä» Keller einen weiteren Vorteil St. Gallens. «Zudem freut es mich als Ostschweizer, diese Stadt zu präsentieren.»

Die Crew, die schon da ist

Wann der Jahrzehnt-Schneefall kommt, lässt sich kaum voraussagen. Umso wichtiger ist es, dass die Kamera-Crew bereit und in der Nähe ist, wenn es so weit ist. «Weil ich wusste, dass ich den City Shred in St. Gallen machen wollte, hatte ich Leute aus der Gegend gesucht. Der Filmer

Der optimale Run

«Ich fahre auch in der Stadt am liebsten mit natural Speed», meint Mä. Andere gewinnen das nötige Momentum, indem sie sich von einem Auto oder einer Motorwinde ziehen lassen – oder die Buddies müssen anschieben. In St. Gallen sind solche Hilfsmittel überflüssig. Der Stadtteil St. Georgen, wo Markus seinen City Shred startete, geht sogar bis auf über 800 Meter und bietet genügend Höhendifferenz bis zum tiefsten Punkt St. Gallens. «Wir bewegten uns mit dem Gefälle, fuhren von einem Spot zum nächsten, ohne dass wir dazwischen ins Auto steigen oder ein längeres Stück zu Fuss gehen mussten. Es ging alles perfekt auf.»

«Ich fahre auch in der Stadt am liebsten mit natural Speed», meint Mä. Andere gewinnen das nötige Momentum, indem sie sich von einem Auto oder einer Motorwinde ziehen lassen – oder die Buddies müssen anschieben. In St. Gallen sind solche Hilfsmittel überflüssig. Der Stadtteil St. Georgen, wo Markus seinen City Shred startete, geht sogar bis auf über 800 Meter und bietet genügend Höhendifferenz bis zum tiefsten Punkt St. Gallens. «Wir bewegten uns mit dem Gefälle, fuhren von einem Spot zum nächsten, ohne dass wir dazwischen ins Auto steigen oder ein längeres Stück zu Fuss gehen mussten. Es ging alles perfekt auf.»

«Ich fahre auch in der Stadt am liebsten mit natural Speed», meint Mä. Andere gewinnen das nötige Momentum, indem sie sich von einem Auto oder einer Motorwinde ziehen lassen – oder die Buddies müssen anschieben. In St. Gallen sind solche Hilfsmittel überflüssig. Der Stadtteil St. Georgen, wo Markus seinen City Shred startete, geht sogar bis auf über 800 Meter und bietet genügend Höhendifferenz bis zum tiefsten Punkt St. Gallens. «Wir bewegten uns mit dem Gefälle, fuhren von einem Spot zum nächsten, ohne dass wir dazwischen ins Auto steigen oder ein längeres Stück zu Fuss gehen mussten. Es ging alles perfekt auf.»

Die clevere Taktik: Den Schneeräumern eine Shred voraus

Das passende Timing: From Dawn till Dusk

Die smarte Philosophie: Fahren statt Bauen