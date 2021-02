an der Spitze der europäischen Skateboard-Welt, und das völlig zurecht! Wenn man sich durch die Video-Parts des sympathischen Schweizers klickt, scheint es so, als ob er sich mit dem Skateboard auf einem Handrail wohler fühlt, als zu Fuss auf einer Treppe.

2016 wurde in Bachenbülach in der Region Zürich der erste von ihm geplante Skatepark eröffnet

2012 gewinnt er beim Element Make it Count Euro Final und schafft Platz 3 bei der Simple Session in Estland

„Stricki" ist Skater aus Leidenschaft und engagiert sich bereits seit mehreren Jahren mit diversen Projekten für die Jugendförderung. Er ist überzeugt, dass vor allem im Nachwuchs enormes Potential steckt und er will so den Sport noch populärer machen.

und insgesamt vier Europäer werden gegen die besten Skater aus der ganzen Welt in den Disziplinen Street und Park antreten. Ob Simon Stricker einer dieser vier sein wird, steht noch in den Sternen. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, haben wir hier die 5 besten Clips des Schweizer Pro-Skaters für dich. Viel Spaß!

Simon Strickers „Ferry Tale"

Simon Stricker erfüllt sich einen Traum: Zusammen mit seinen Freunden sticht er in See zu

Skate Escapes: Taiwanische Kirschblüten

Die Straßen von Taipei und Kaohsiung in Taiwan bieten natürliche Schönheiten durch und durch - Simon Stricker macht sie zu seinem ganz eigenen Spielplatz. In einem stimmungsvollen Edit sehen wir die Städte durch die Augen eines Skaters. Denn wo die meisten von uns eine Bank sehen, die zum gemütlichen Verweilen einlädt, sieht Simon Stricker eine Ledge, die perfekt ist für einen Flip-in-Flip-out-Trick. Hast du Lust auf asiatisches Inselfeeling mit überragender Skate-Action? Du bist nur einen Klick davon entfernt.

Checkout Simon Stricker

Für Simon Stricker ist Skateboarden mehr als ein Hobby, es ist sein Beruf. 2017 wurde er Pro für die österreichische Skateboard-Marke Kape Skateboards - eine der seltenen Manufakturen, die ihre Boards per Hand herstellt. Wenn du sehen willst, wie gut Schweizer Präzision und österreichische Handarbeit zusammenpassen, weißt du, was du zu tun hast. Der Pro-Debüt-Part von Simon Stricker ist der beste Beweis dafür, dass „Stricki" damals beim richtigen Skateboard-Hersteller unterschrieben hat, denn sowohl Kape Skateboards als auch Simon Stricker stehen für Innovation pur!

Manual-Weltrekord

Introducing Simon Stricker