Bitte Platz nehmen: So sitzen die F1-Piloten

unterscheidet sich grundlegend von der, die du in deinem Auto auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen einnimmst. In der Formel 1 ist man weit von der üblichen aufrechten Haltung entfernt. Aber warum liegen die Fahrer in ihren Boliden mehr als sie sitzen? Wir klären auf!

Du hast es vielleicht schon bemerkt: Die Sitzposition eines Piloten in der

Warum nehmen F1-Fahrer eine fast horizontale Haltung in ihren Autos ein?

Hast du schon einmal während der Autofahrt die Hand aus dem Fenster gehalten? Während die Aktion mit Sicherheit gut gegen Langeweile funktioniert, ist das vom Standpunkt der Geschwindigkeit aus gesehen alles andere als effizient. Und in der Formel 1 zählt jede Millisekunde. Dadurch, dass die Fahrer fast ausgestreckt in den Boliden liegen, verringert sich die Fläche, die dem Fahrtwind ausgesetzt ist. Das Ergebnis? Maximale Aerodynamik und Geschwindigkeit -- vor allem auf den Geraden.

Ein niedriger Schwerpunkt sorgt auch für mehr Stabilität, vor allem in engen Kurven. Das ist wie beim Tanzen: Je zentraler der Stand, desto besser die Drehung. Das gilt auch für ein Formel-1-Auto. Die gestreckte Position des Fahrers trägt dazu bei, den Schwerpunkt zu senken und das Gewicht besser zu verteilen. Dadurch wird das Handling und die Reaktionsfähigkeit des Autos erhöht.

