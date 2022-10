Beginner-Guide: Alles, was du über Skateboarding wissen musst

Skateboarding ist jene sportliche Aktivität, die den urbanen Bereich definiert. Seit dessen Entstehung im Jahr 1960 in Kalifornien ist es vor allem die Simplizität und der einfache Zugang, der so viele Menschen rund um den Globus begeistert. Im Laufe der Zeit schwankte die Popularität des Skatens zwar laufend, doch hat sich mittlerweile eine milliardenschwere Industrie entwickelt, in der führende Skater durch Medien wie Videos, Gaming und massive Marken-Verträge globale Berühmtheit erlangen. 2020 ging das Skateboarding den nächsten Schritt, da die Sportart ihr Debüt auf der größten Athleten-Bühne der Welt feierte: die Olympischen Spiele.

Skateboarding ist jene sportliche Aktivität, die den urbanen Bereich definiert. Seit dessen Entstehung im Jahr 1960 in Kalifornien ist es vor allem die Simplizität und der einfache Zugang, der so viele Menschen rund um den Globus begeistert. Im Laufe der Zeit schwankte die Popularität des Skatens zwar laufend, doch hat sich mittlerweile eine milliardenschwere Industrie entwickelt, in der führende Skater durch Medien wie Videos, Gaming und massive Marken-Verträge globale Berühmtheit erlangen. 2020 ging das Skateboarding den nächsten Schritt, da die Sportart ihr Debüt auf der größten Athleten-Bühne der Welt feierte: die Olympischen Spiele.

