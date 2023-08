Skateboard Warm-up & Verletzungen vorbeugen mit Jost Arens und Simon Kramer

Die

sind auch für nach dem Sport geeignet (Cool down) – dann bist du geschmeidiger, die Muskeln können sich besser erholen und der Muskelkater für die nächsten Tage fällt geringer aus. Am besten wäre es, wenn du nach dem Skaten locker nach Hause radelst. So kann sich der Knorpel in den Gelenken nach den Stossbelastungen wieder erholen. Wer die Möglichkeit hat, kann weitere Regeneration durch die Sauna anstossen oder – wie von Andrew Reynolds vorgelebt – durch ein entspanntest

(Jost bevorzugt kalt duschen - auch gerne vor der Session, um frisch zu werden).