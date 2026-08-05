Ski-Weltcup: der Kalender 2026/27

Ob Sie eher auf Riesenslalom, Abfahrt oder Super-G stehen: Hier ist der Guide, mit dem Sie in der Saison 2026/27 des Ski Alpin nichts verpassen. Auf dem Programm stehen die Klassiker des Circuits, die Weltmeisterschaften in Crans-Montana und natürlich Marco Odermatt, der jederzeit bereit ist, die Konkurrenz verzweifeln zu lassen. Also, bereit, die Ski anzuschnallen – oder zumindest den Fernseher einzuschalten?

01 Wer überträgt den Ski-Weltcup 2026/27?

Am 24. und 25. Oktober 2026 startet die Saison 2026/27 traditionsgemäss auf dem Gletscher von Sölden in Österreich. Es ist der Auftakt zu einem Winter, der erneut jede Menge heisse Sessions verspricht, bevor vom 1. bis 14. Februar 2027 mit den Weltmeisterschaften in Crans-Montana das grosse Highlight ansteht.

In Frankreich ist Eurosport der langjährige Sender des Ski-Weltcups. Die Übertragungsrechte für die Saison 2026/27 und die Weltmeisterschaften wurden jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Wir empfehlen Ihnen daher, die Ankündigungen der Sender im Vorfeld der ersten Rennen im Auge zu behalten.

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Damit Sie keine Station verpassen, finden Sie nachfolgend die Kalender der Männer und Frauen:

Alexis Pinturault mitten im Slalom © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

02 Der Kalender des Ski-Weltcups der Männer

Sölden (Österreich)

25. Oktober 2026: Riesenslalom

Levi (Finnland)

15. November 2026: Slalom

Gurgl (Österreich)

22. November 2026: Slalom

Copper Mountain (USA)

28. November 2026: Super-G

29. November 2026: Riesenslalom

Beaver Creek (USA)

3. Dezember 2026: Abfahrt

4. Dezember 2026: Abfahrt

5. Dezember 2026: Super-G

6. Dezember 2026: Riesenslalom

Val d’Isère (Frankreich)

12. Dezember 2026: Riesenslalom

13. Dezember 2026: Slalom

Val Gardena (Italien)

18. Dezember 2026: Super-G

19. Dezember 2026: Abfahrt

Alta Badia (Italien)

20. Dezember 2026: Riesenslalom

21. Dezember 2026: Slalom

Madonna di Campiglio (Italien)

23. Dezember 2026: Slalom

Bormio (Italien)

28. Dezember 2026: Abfahrt

29. Dezember 2026: Super-G

Kranjska Gora (Slowenien)

2. Januar 2027: Riesenslalom

3. Januar 2027: Slalom

Adelboden (Schweiz)

9. Januar 2027: Riesenslalom

10. Januar 2027: Slalom

Wengen (Schweiz)

15. Januar 2027: Super-G

16. Januar 2027: Abfahrt

17. Januar 2027: Slalom

Kitzbühel (Österreich)

22. Januar 2027: Super-G

23. Januar 2027: Abfahrt

24. Januar 2027: Slalom

Schladming (Österreich)

26. Januar 2027: Riesenslalom

27. Januar 2027: Slalom

Chamonix (Frankreich)

30. Januar 2027: Slalom

Crans-Montana (Schweiz)

Vom 1. bis 14. Februar 2027: Alpine Ski-Weltmeisterschaften

Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)

20. Februar 2027: Abfahrt

21. Februar 2027: Super-G

Saalbach (Österreich)

27. Februar 2027: Abfahrt

28. Februar 2027: Super-G

Kvitfjell (Norwegen)

6. März 2027: Abfahrt

7. März 2027: Super-G

Åre (Schweden)

13. März 2027: Riesenslalom

14. März 2027: Slalom

Sun Valley (USA)

20. März 2027: Abfahrt

21. März 2027: Super-G

24. März 2027: Riesenslalom

25. März 2027: Slalom

Alice Robinson, Federica Brignone und Julia Scheib auf dem Podium © Johann Groder/Red Bull Content Pool

03 Der Kalender des Ski-Weltcups der Frauen

Sölden (Österreich)

24. Oktober 2026: Riesenslalom

Levi (Finnland)

14. November 2026: Slalom

Gurgl (Österreich)

21. November 2026: Slalom

Killington (USA)

28. November 2026: Riesenslalom

29. November 2026: Slalom

Tremblant (Kanada)

5. Dezember 2026: Riesenslalom

6. Dezember 2026: Riesenslalom

Beaver Creek (USA)

11. Dezember 2026: Abfahrt

12. Dezember 2026: Abfahrt

13. Dezember 2026: Super-G

St. Moritz (Schweiz)

18. Dezember 2026: Super-G

19. Dezember 2026: Super-G

20. Dezember 2026: Riesenslalom

Courchevel (Frankreich)

22. Dezember 2026: Slalom

Gosau (Österreich)

28. Dezember 2026: Riesenslalom

29. Dezember 2026: Slalom

Flachau (Österreich)

4. Januar 2027: Riesenslalom

5. Januar 2027: Slalom

Val di Fassa (Italien)

9. Januar 2027: Abfahrt

10. Januar 2027: Super-G

Cortina d’Ampezzo (Italien)

15. Januar 2027: Abfahrt

16. Januar 2027: Abfahrt

17. Januar 2027: Super-G

Kronplatz (Italien)

19. Januar 2027: Riesenslalom

Jasná (Slowakei)

23. Januar 2027: Riesenslalom

24. Januar 2027: Slalom

Kranjska Gora (Slowenien)

29. Januar 2027: Riesenslalom

30. Januar 2027: Slalom

Lenzerheide (Schweiz)

20. Februar 2027: Super-G

21. Februar 2027: Super-G

Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)

27. Februar 2027: Abfahrt

28. Februar 2027: Abfahrt

Soldeu (Andorra)

6. März 2027: Riesenslalom

7. März 2027: Slalom

Narvik (Norwegen)*

12. März 2027: Abfahrt

13. März 2027: Super-G

Sun Valley (USA)

20. März 2027: Abfahrt

21. März 2027: Super-G

23. März 2027: Riesenslalom

25. März 2027: Slalom

*Diese Station muss von der FIS noch bestätigt werden.

04 Der Kalender der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2027

Crans-Montana (Schweiz)

Vom 1. bis 14. Februar 2027: Alpine Ski-Weltmeisterschaften

05 Regeln und Wettkampfformat

D Legände Marcel Hirscher © Johann Groder/Red Bull Content Pool

Die verschiedenen Disziplinen verstehen

Beim Ski-Weltcup 2026/27 treten die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Welt in 83 Einzelrennen gegeneinander an. Genug, um den ganzen Winter über auf seine Kosten zu kommen – und noch darüber hinaus!

Die Abfahrt ist die Königsdisziplin. Die Besten rasen mit über 100 km/h über Pisten, auf denen jeder Fehler sofort bestraft wird. Dazu kommen einige spektakuläre Sprünge, und schon hat man eine der eindrucksvollsten Disziplinen des Sports.

Der Super-G wiederum ist die perfekte Mischung aus Geschwindigkeit und Präzision. Hier gibt es kein gezeitetes Training: Die Fahrerinnen und Fahrer lernen die Strecke bei einer einfachen Besichtigung kennen, bevor es losgeht. Ein Lauf. Keine zweite Chance.

Der Riesenslalom erfordert noch mehr Feingefühl. Die Tore stehen enger beieinander, die Kurven folgen Schlag auf Schlag und die Zeiten der beiden Läufe werden für das Schlussklassement addiert. Es ist übrigens eine der Disziplinen, in denen sich Marco Odermatt als echte Referenz des Circuits etabliert hat – genau wie Alexis Pinturault für Frankreich.

Der Slalom ist schliesslich wohl die technisch anspruchsvollste Disziplin. Die Richtungswechsel folgen in einem irren Tempo aufeinander, die Stangen fliegen manchmal in alle Richtungen – das gehört zum Spektakel – und der kleinste Fehler kann mehrere Plätze kosten. Es ist die Spezialdisziplin von Clément Noël, dem erfolgreichsten französischen Slalomfahrer des Circuits.

Punktesystem

Das Prinzip ist einfach: Für jedes Rennen gibt es Punkte. Der Sieger erhält 100 Punkte, der Zweite 80 und der Dritte 60. Die Skala reicht bis zum 30. Platz, für den es noch einen Punkt gibt.

Am Ende der Saison gewinnt der Skifahrer oder die Skifahrerin mit den meisten Punkten die grosse Kristallkugel. Kleine Kristallkugeln zeichnen zudem die Besten der einzelnen Disziplinen aus: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom. Die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften sind hingegen ein völlig separater Wettbewerb, der alle zwei Jahre während zwei Wochen stattfindet. Dieses Jahr werden sie vom 1. bis 14. Februar in Crans-Montana in der Schweiz ausgetragen.

Achtung: Die Daten können sich je nach Wetterbedingungen ändern. Wenn Sie den Weg von Marco Odermatt verfolgen möchten, wissen Sie auf jeden Fall, wo Sie ihn finden.