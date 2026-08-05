Ski-Weltcup: der Kalender 2026/27

Wintersports
Ob Sie eher auf Riesenslalom, Abfahrt oder Super-G stehen: Hier ist der Guide, mit dem Sie in der Saison 2026/27 des Ski Alpin nichts verpassen. Auf dem Programm stehen die Klassiker des Circuits, die Weltmeisterschaften in Crans-Montana und natürlich Marco Odermatt, der jederzeit bereit ist, die Konkurrenz verzweifeln zu lassen. Also, bereit, die Ski anzuschnallen – oder zumindest den Fernseher einzuschalten?
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Wer überträgt den Ski-Weltcup 2026/27?
Am 24. und 25. Oktober 2026 startet die Saison 2026/27 traditionsgemäss auf dem Gletscher von Sölden in Österreich. Es ist der Auftakt zu einem Winter, der erneut jede Menge heisse Sessions verspricht, bevor vom 1. bis 14. Februar 2027 mit den Weltmeisterschaften in Crans-Montana das grosse Highlight ansteht.
In Frankreich ist Eurosport der langjährige Sender des Ski-Weltcups. Die Übertragungsrechte für die Saison 2026/27 und die Weltmeisterschaften wurden jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Wir empfehlen Ihnen daher, die Ankündigungen der Sender im Vorfeld der ersten Rennen im Auge zu behalten.
Damit Sie keine Station verpassen, finden Sie nachfolgend die Kalender der Männer und Frauen:
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Der Kalender des Ski-Weltcups der Männer
Sölden (Österreich)
- 25. Oktober 2026: Riesenslalom
Levi (Finnland)
- 15. November 2026: Slalom
Gurgl (Österreich)
- 22. November 2026: Slalom
Copper Mountain (USA)
- 28. November 2026: Super-G
- 29. November 2026: Riesenslalom
Beaver Creek (USA)
- 3. Dezember 2026: Abfahrt
- 4. Dezember 2026: Abfahrt
- 5. Dezember 2026: Super-G
- 6. Dezember 2026: Riesenslalom
Val d’Isère (Frankreich)
- 12. Dezember 2026: Riesenslalom
- 13. Dezember 2026: Slalom
Val Gardena (Italien)
- 18. Dezember 2026: Super-G
- 19. Dezember 2026: Abfahrt
Alta Badia (Italien)
- 20. Dezember 2026: Riesenslalom
- 21. Dezember 2026: Slalom
Madonna di Campiglio (Italien)
- 23. Dezember 2026: Slalom
Bormio (Italien)
- 28. Dezember 2026: Abfahrt
- 29. Dezember 2026: Super-G
Kranjska Gora (Slowenien)
- 2. Januar 2027: Riesenslalom
- 3. Januar 2027: Slalom
Adelboden (Schweiz)
- 9. Januar 2027: Riesenslalom
- 10. Januar 2027: Slalom
Wengen (Schweiz)
- 15. Januar 2027: Super-G
- 16. Januar 2027: Abfahrt
- 17. Januar 2027: Slalom
Kitzbühel (Österreich)
- 22. Januar 2027: Super-G
- 23. Januar 2027: Abfahrt
- 24. Januar 2027: Slalom
Schladming (Österreich)
- 26. Januar 2027: Riesenslalom
- 27. Januar 2027: Slalom
Chamonix (Frankreich)
- 30. Januar 2027: Slalom
Crans-Montana (Schweiz)
- Vom 1. bis 14. Februar 2027: Alpine Ski-Weltmeisterschaften
Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)
- 20. Februar 2027: Abfahrt
- 21. Februar 2027: Super-G
Saalbach (Österreich)
- 27. Februar 2027: Abfahrt
- 28. Februar 2027: Super-G
Kvitfjell (Norwegen)
- 6. März 2027: Abfahrt
- 7. März 2027: Super-G
Åre (Schweden)
- 13. März 2027: Riesenslalom
- 14. März 2027: Slalom
Sun Valley (USA)
- 20. März 2027: Abfahrt
- 21. März 2027: Super-G
- 24. März 2027: Riesenslalom
- 25. März 2027: Slalom
03
Der Kalender des Ski-Weltcups der Frauen
Sölden (Österreich)
- 24. Oktober 2026: Riesenslalom
Levi (Finnland)
- 14. November 2026: Slalom
Gurgl (Österreich)
- 21. November 2026: Slalom
Killington (USA)
- 28. November 2026: Riesenslalom
- 29. November 2026: Slalom
Tremblant (Kanada)
- 5. Dezember 2026: Riesenslalom
- 6. Dezember 2026: Riesenslalom
Beaver Creek (USA)
- 11. Dezember 2026: Abfahrt
- 12. Dezember 2026: Abfahrt
- 13. Dezember 2026: Super-G
St. Moritz (Schweiz)
- 18. Dezember 2026: Super-G
- 19. Dezember 2026: Super-G
- 20. Dezember 2026: Riesenslalom
Courchevel (Frankreich)
- 22. Dezember 2026: Slalom
Gosau (Österreich)
- 28. Dezember 2026: Riesenslalom
- 29. Dezember 2026: Slalom
Flachau (Österreich)
- 4. Januar 2027: Riesenslalom
- 5. Januar 2027: Slalom
Val di Fassa (Italien)
- 9. Januar 2027: Abfahrt
- 10. Januar 2027: Super-G
Cortina d’Ampezzo (Italien)
- 15. Januar 2027: Abfahrt
- 16. Januar 2027: Abfahrt
- 17. Januar 2027: Super-G
Kronplatz (Italien)
- 19. Januar 2027: Riesenslalom
Jasná (Slowakei)
- 23. Januar 2027: Riesenslalom
- 24. Januar 2027: Slalom
Kranjska Gora (Slowenien)
- 29. Januar 2027: Riesenslalom
- 30. Januar 2027: Slalom
Lenzerheide (Schweiz)
- 20. Februar 2027: Super-G
- 21. Februar 2027: Super-G
Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)
- 27. Februar 2027: Abfahrt
- 28. Februar 2027: Abfahrt
Soldeu (Andorra)
- 6. März 2027: Riesenslalom
- 7. März 2027: Slalom
Narvik (Norwegen)*
- 12. März 2027: Abfahrt
- 13. März 2027: Super-G
Sun Valley (USA)
- 20. März 2027: Abfahrt
- 21. März 2027: Super-G
- 23. März 2027: Riesenslalom
- 25. März 2027: Slalom
*Diese Station muss von der FIS noch bestätigt werden.
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Der Kalender der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2027
Crans-Montana (Schweiz)
- Vom 1. bis 14. Februar 2027: Alpine Ski-Weltmeisterschaften
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Regeln und Wettkampfformat
Die verschiedenen Disziplinen verstehen
Beim Ski-Weltcup 2026/27 treten die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Welt in 83 Einzelrennen gegeneinander an. Genug, um den ganzen Winter über auf seine Kosten zu kommen – und noch darüber hinaus!
Die Abfahrt ist die Königsdisziplin. Die Besten rasen mit über 100 km/h über Pisten, auf denen jeder Fehler sofort bestraft wird. Dazu kommen einige spektakuläre Sprünge, und schon hat man eine der eindrucksvollsten Disziplinen des Sports.
Der Super-G wiederum ist die perfekte Mischung aus Geschwindigkeit und Präzision. Hier gibt es kein gezeitetes Training: Die Fahrerinnen und Fahrer lernen die Strecke bei einer einfachen Besichtigung kennen, bevor es losgeht. Ein Lauf. Keine zweite Chance.
Der Riesenslalom erfordert noch mehr Feingefühl. Die Tore stehen enger beieinander, die Kurven folgen Schlag auf Schlag und die Zeiten der beiden Läufe werden für das Schlussklassement addiert. Es ist übrigens eine der Disziplinen, in denen sich Marco Odermatt als echte Referenz des Circuits etabliert hat – genau wie Alexis Pinturault für Frankreich.
Der Slalom ist schliesslich wohl die technisch anspruchsvollste Disziplin. Die Richtungswechsel folgen in einem irren Tempo aufeinander, die Stangen fliegen manchmal in alle Richtungen – das gehört zum Spektakel – und der kleinste Fehler kann mehrere Plätze kosten. Es ist die Spezialdisziplin von Clément Noël, dem erfolgreichsten französischen Slalomfahrer des Circuits.
Punktesystem
Das Prinzip ist einfach: Für jedes Rennen gibt es Punkte. Der Sieger erhält 100 Punkte, der Zweite 80 und der Dritte 60. Die Skala reicht bis zum 30. Platz, für den es noch einen Punkt gibt.
Am Ende der Saison gewinnt der Skifahrer oder die Skifahrerin mit den meisten Punkten die grosse Kristallkugel. Kleine Kristallkugeln zeichnen zudem die Besten der einzelnen Disziplinen aus: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom. Die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften sind hingegen ein völlig separater Wettbewerb, der alle zwei Jahre während zwei Wochen stattfindet. Dieses Jahr werden sie vom 1. bis 14. Februar in Crans-Montana in der Schweiz ausgetragen.
Achtung: Die Daten können sich je nach Wetterbedingungen ändern. Wenn Sie den Weg von Marco Odermatt verfolgen möchten, wissen Sie auf jeden Fall, wo Sie ihn finden.