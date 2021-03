Skicross-Guide: Alles, was du wissen musst

Skicross: Was ist das überhaupt?

Skicross auf einem neuen Level: am 27. März 2021 treffen sich die besten Athleten des Skicross World Cup in Andermatt zu einem Rennen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat.

Material für den Skicross

, häufig auch in der Full-Face Variante, sind bei allen Rennen Pflicht. Ein Rückenprotektor wird zwar nicht vorgeschrieben, aber nahezu alle Skicrosser gehen nicht ohne an den Start. Der Protektor macht auch absolut Sinn, denn im Rennen kommt es häufig zu Stürzen und Karambolagen.

Skicross Taktik

Ein guter Start ist beim Skicross sehr wichtig. Bis zur ersten Steilkurve müssen etwa 70 bis 90 Meter mit kleinen Sprüngen und Rollern (Bodenwellen) zurückgelegt werden. Wer hier die Nase vorne hat und als Erster oder Zweiter in die Kurve einbiegt, hat es leichter, die vordere Position zu verteidigen. Außerdem ist das Risiko geringer, beim Gerangel um die Platzierungen in einen Sturz verwickelt zu werden.

Der Start erfolgt aus einem speziellen „Startgate“, das den vier Fahrern weitgehend gleiche Bedingungen bietet. Der Start wird auf das Kommando „Skiers ready – attention“ mithilfe von einer Klappe, die sich per Zufall nach 0,5 bis 4 sec öffnet, ausgelöst. Im Startgate halten sich die Skicrosser an den sogenannten „Handlebars“ (Griffen) fest und katapultieren sich mit dem Öffnen der Startklappe aus dem Gate. Wer hierbei genug Power in den Arme hat, kann schnell Geschwindigkeit aufnehmen.

Reaktionsgeschwindigkeit und Explosivität sind verdammt wichtig. Das sind Dinge, an denen ich in der Nebensaison hart arbeite.

3 Tipps von Fanny Smith für deinen ersten Skicross

Fitness für den Skicross

Weil der Start beim Skicross so wichtig ist, trainieren die Profis auch ihre Oberkörper, Schulter und Armmuskulatur sehr intensiv. Hier kommt es vor allem auf Schnellkraft an. Eine gute Rumpfmuskulatur schützt bei Stürzen vor Verletzungen.

Wer ernsthaft ins Skicross Fahren einsteigen will, muss also nicht nur gut Skifahren, sondern auch Spaß am

Wo finde ich Skicross Strecken?