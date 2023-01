10 Tipps zum Skitouren-Camping von Michael Strasser

Tipp 4: It's pretty cold outside

Tipp 1: Spare nicht an der Autobatterie

Michael Strasser zeigt dir, wie es in seinem Van aussieht und was er macht, damit sich dieses Auto wie ein fahrendes Wohnzimmer anfühlt.

Ganz ehrlich: Ohne die geht gar nichts im Winter. Achtet dabei auf die richtige und sichere Verwendung der Standheizung – und dass sie auch in einer gewissen Seehöhe noch funktioniert.

