In Sicherheit Tourenskifahren

Skitourenparks sind der ideale Ort für Skimo-Neulinge. Es handelt sich um gespurte und markierte Strecken, die sich oft in Skigebieten befinden. Es ist unmöglich, sich zu verfahren, denn man folgt einfach den Spuren und Schildern. Die Abfahrt macht man dann auf der Piste – keine Sorge also, falls du noch nicht so sicher im Tiefschnee fährst. Skitourenparks kann man allein oder in der Gruppe machen, tagsüber und manchmal sogar nachts. Hier ein paar Tipps, wie du dich am besten auf deinen ersten Skitourenpark vorbereitest.